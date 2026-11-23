La concejal presenta la programación de 'Aquí se danza'. - EUROPA PRESS

SORIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria celebra este fin de semana la tercera edición del festival 'Aquí se danza', una propuesta cultural que busca acercar la danza contemporánea a nuevos públicos con cuatro espectáculos y un taller creativo.

El festival persigue dar protagonismo a una disciplina artística con menor presencia en los hábitos culturales de la ciudadanía y explorar nuevos formatos y escenarios, con una programación económicamente accesible.

La concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, ha destacado que el festival reúne en apenas tres días "diferentes objetivos de la política cultural municipal" y así ha enumerado la creación de nuevos públicos, la apuesta por la diversidad artística, la transformación de espacios no convencionales en escenarios y la eliminación de barreras económicas para el acceso a la cultura.

En este sentido, ha apostado por "ampliar públicos, despertar la curiosidad de quienes nunca se han acercado a la danza contemporánea y romper con esa idea de que es minoritaria".

Gloria Gonzalo ha insistido en que "no es necesario" contar con conocimientos previos para disfrutar de esta disciplina, "capaz de contar historias, transmitir emociones y generar espacios de reflexión".

En esta edición, el festival tiene como hilo conductor la tradición y el folclore reinterpretados desde los lenguajes de la creación contemporánea.

CUATRO ESPECTÁCULOS.

La programación arrancará el viernes 27 de noviembre, a las 20.30 horas, en el Palacio de la Audiencia, con 'Transeúnte', de la compañía Daniel Rodríguez. La pieza, de 50 minutos de duración, reúne a cuatro intérpretes y dos músicos en directo en una propuesta que establece un diálogo entre la danza contemporánea, el folclore, la música y el canto tradicional.

El sábado 28, a las 13.00 horas, el patio de columnas del Ayuntamiento se transformará en escenario para acoger S'Albufera, de Maya Triay y Mariona Jaume.

Esta pieza de 18 minutos, inspirada en el paisaje de la albufera de Mallorca, explora a través del movimiento la relación con la naturaleza, el territorio y la memoria sensorial.

Ese mismo sábado, a las 19.00 horas, la sala de exposiciones del Centro Cultural Gaya Nuño acogerá Jarana, de Laia Santanach, una propuesta de 30 minutos que aborda las celebraciones populares, las tradiciones colectivas y el sentimiento de pertenencia a la comunidad.

El domingo 29, a las 13.00 horas, la sala Jesús Bárez del Palacio de la Audiencia será el escenario de la propuesta de la compañía Fran Sieira, una pieza de 25 minutos que parte del baile tradicional gallego para reflexionar sobre los roles de género, los estereotipos y las convenciones sociales desde una mirada contemporánea y feminista.

TALLER

El festival se completará el domingo, de 10.00 a 11.30 horas, con un taller en formato de paseo creativo y danzado, abierto a todos los públicos y para el que no se requieren conocimientos previos. La actividad permitirá explorar el movimiento en el entorno natural y construir una pequeña coreografía colectiva.

El taller tiene un precio de tres euros y las inscripciones pueden realizarse en el Centro Cultural Alameda, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas.