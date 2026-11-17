El ministro de Hacienda, Arcadi España (dcha) con Martínez (centro) y lso candidatos por Segovia - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido la subida del salario mínimo interprofesional y de los sueldos de los empleados públicos aprobada en el Consejo de Ministros y ha acusado a PP y Vox de "rehuir" del debate de las pensiones porque "generan miedo entre los jubilados" al decir que el "sistema está a punto de colapsar y al plantear privatizarlo como en Chile".

España ha intervenido en un acto de campaña del PSOE celebrado en el antiguo centro penitenciario de mujeres de Segovia, hoy espacio cultural y de memoria democrática, en el quinto día de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El titular de Hacienda ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes 17 de noviembre una subida del salario mínimo del 5,3 por ciento, que eleva su incremento acumulado desde 2018 hasta el 75 por ciento y supone "más de 500 euros adicionales para cada perceptor".

Según ha detallado, "cerca de 136.000 personas en Castilla y León se beneficiarán de forma directa el próximo año", al tiempo que ha precisado que "ningún perceptor de un salario mínimo de 18.000 euros, la cifra más alta de la democracia, tendrá que pagar IRPF".

El ministro ha añadido que los empleados públicos, entre ellos 13.000 en la provincia de Segovia, "verán subir su nómina un 4,5 por ciento desde el 1 de enero", lo que alcanza a "policías, guardias civiles, docentes y médicos".

El ministro ha informado también de que el Consejo de Ministros ha aprobado las entregas a cuenta, la cantidad que el Gobierno destina a las comunidades autónomas.

En este sentido, ha explicado que la aportación a la Junta de Castilla y León "se ha incrementado más de un 70 por ciento desde 2018" y ha afirmado que "superará los 10.000 millones de euros el año que viene", en los que ha calificado como "los mayores recursos de la historia".

Por ello, ha expresado su deseo de que los ciudadanos de Castilla y León "exijan cuentas a su Gobierno autonómico y comprueben si ese esfuerzo se refleja en la sanidad, la educación o los servicios sociales, competencias de la Junta".

El ministro ha razonado que el Ejecutivo autonómico "puede destinar esos fondos a mejorar los servicios públicos o a bajar los impuestos a las rentas más altas y privatizar".

CAMPAÑA DEL PSOE

Sobre la campaña electoral, ha asegurado el PSOE resume la "buena política frente a la mala educación", y ha asegurado que "los socialistas no insultan a nadie y confrontan modelos con educación".

En este sentido, ha acusado al PP y a Vox, a los que ha descrito como una "fusión" visible en la candidatura al Senado, de "apostar por embarrar el debate", para no hablar de lo que preocupa a los ciudadanos.

En contra de esa postura que achaca a los partidos de derecha, España ha expresado un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, a quienes ha asegurado que "el sistema es sólido y que la mayor amenaza para su sostenibilidad es votar a quienes lo dan por quebrado".