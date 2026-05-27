El Archivo Histórico Municipal de León celebra una jornada de puertas abiertas el 9 de junio

Archivo - Centro de Interpretación del León Romano, sede del Archivo Histórico Municipal. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Municipal de León, ubicado en la Casona de Puerta Castillo y dependiente de la Concejalía del Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, celebrará el próximo día 9 de junio una jornada de puertas abiertas con motivo del Día Internacional de los Archivos.

Los ciudadanos y ciudadanas interesados podrán visitar las salas culturales del Archivo Histórico Municipal y conocer de primera mano el patrimonio documental de la ciudad, que incluye "joyas" como el Privilegio signado de Alfonso IX del año 1219 o las actas municipales desde 1513.

Para poder participar es necesario acudir a la Casona de Puerta de Castillo, lugar donde se encuentra el Centro de Interpretación del León Romano y el Archivo Histórico Municipal. Los ciudadanos que quieran asistir a una visita dirigida pueden hacer su reserva en el teléfono 987895700 los días previos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las visitas se desarrollarán el mismo día 9 de junio en dos sesiones, a las 10.00 horas la primera y a las 12.00 horas la segunda.