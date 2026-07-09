Argüello nombra a José San José Prisco vicario judicial de la Archidiócesis de Valladolid tras la muerte de Cabrerizo

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha nombrado a José San José Prisco vicario judicial de la Archidiócesis de Valladolid, en sustitución de José Andrés Cabrerizo, quien falleció el pasado mes de junio de forma repentina

José San José Prisco, sacerote, catedrático de Derecho Canónico y experto en el Sínodo fue profesor de Cabrerizo, al que impartió clase en la Universidad Pontificia de Salamanca.

El nuevo vicario judicial de la Archidiócesis de Valladolid tomará posesión este viernes 10 de julio en un acto que presidirá el Arzobispo, monseñor Luis Argüello, en el Palacio Episcopal, y conforme al Código de Derecho Canónico, que establece la necesidad de fijar un tiempo determinado, su nombramiento se efectúa para un período de cinco años.

José San José Prisco nació en Valladolid en 1966, es el tercero de cinco hermanos, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid desde 1992, pertenece a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos.

Actualmente, es catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca y decano de la Facultad. Realizó los Estudios Eclesiásticos en la Universidad Pontifica de Salamca y después de una estancia en Washington se licenció en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma (Italia) en 1992.

Los cuatro años siguientes estuvo en México como director del centro de animación vocacional 'Sol', primero en Ciudad de México y luego en Mérida (Yucatán).

A su regreso a España, ejerció como formador en el Seminario Menor de Valladolid y obtuvo el Doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 2001.

Ha sido rector del Pontificio Colegio Español de Roma entre los años 2015 y 2020 y profesor, en ese mismo período, de la Universidad Pontificia Gregoriana. También fue uno de los expertos designados por La Santa Sede para el último Sínodo de los Obispos y miembro de la Comisión Canonística.

Sus líneas de investigación están vinculadas al Derecho del Pueblo de Dios, especialmente en lo referido a los clérigos y al derecho sobre los sacramentos.

Entre sus publicaciones destacan 'Manual para párrocos. Derecho canónico y acción pastoral' (Sígueme, 2024), 'Sinodalidad; aspectos teológicos, jurídicos y pastorales' (Sígueme, 2022) y los comentarios al Código de Derecho Canónico de la BAC (2023).