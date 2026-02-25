Arremete con un cuchillo en Benavente contra los guardias al recobrar la consciencia tras su ingesta de droga

Cuartel de la Guardia Civil de Benavente (Zamora). - GUARDIA CIVIL

BENAVENTE (ZAMORA), 25 (EUROPA PRESS)

Un varón ha sido detenido en Benavente (Zamora) por arremeter con un cuchillo contra los guardias civiles que acudieron a auxiliarle hasta su domicilio tras recuperar la consciencia de la indisposición que había sufrido por la ingesta de drogas, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se produjeron durante la pasada noche cuando una patrulla del puesto principal de Benavente, conjuntamente con componentes de Policía Municipal, se trasladó hasta un domicilio donde había sido reclamada su presencia ante el intento de autolesión de una persona.

A la llegada de los agentes, éstos se encontraron a un varón inconsciente en la cocina y que, según manifestaron los compañeros de vivienda, pudiera haber tomado una gran cantidad droga. Ante ello, alertados los servicios médicos, los amigos del afectado dieron las indicaciones precisas a los agentes para realizan primeros auxilios.

Fue entonces cuando esta persona se levantó repentinamente y, de manera agresiva y con un cuchillo en la mano, se abalanzó contra los agentes para intentar agredirles con el arma blanca, si bien pudo ser reducido sin que nadie resultara herido.

La persona fue trasladada para ser atendida y posteriormente dada de alta en el hospital de Benavente, para luego pasar a dependencias del Puesto Principal de la Guardia Civil en calidad de detenida como supuesta autora de un delito de tentativa de homicidio a agentes de la autoridad.

El detenido ha sido presentado en la mañana de hoy al Juzgado de Instrucción, que ha decretado su puesta en libertad con cargos.