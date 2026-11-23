El artista Álvaro Corral. - ILC

LEÓN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto titulado 'En un día de tronada pienso en el futuro' del artista Álvaro Corral ha resultado ganador de la sexta edición de la beca artística 'Nudo/Knot', convocada por la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Fcayc) y el Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial.

Entre los 55 proyectos recibidos fueron cinco los finalistas que optaron a ganar la nueva entrega de una convocatoria que, en la presente ocasión, planteaba como eje principal de trabajo el tema 'cambios de viento'.

La propuesta presentada por Álvaro Corral constituye una investigación situada en torno a las mascaradas y prácticas festivas tradicionales del noroeste peninsular español, especialmente de las comarcas leonesas: una aproximación ubicada entre la etnografía y la investigación artística contemporánea que se aborda desde la frontera o fronteras de los imaginarios folclóricos y que reflexionará en torno a la continuidad de ciertas manifestaciones culturales de nuestra herencia histórica.

En ese contexto, el proyecto entiende el ritual festivo como un quiebro temporal en la normalidad, un espacio de cohesión social e intergeneracional, un espacio de metamorfosis para los cuerpos. "A partir de esta dimensión liminal, el trabajo pretende abordar las tensiones entre continuidad y transformación cultural, accesibilidad material y gentrificación, junto con mutación socioeconómica y crisis climática", según indica el proyecto.

Asimismo, señala que todo ello se realiza desde un planteamiento híbrido, multidisciplinar y queerificado que pueda cuestionar qué elementos culturales son capaces de precipitarse y sedimentar, cuáles desaparecen o hasta dónde puede mutar una fiesta ante el vaivén de los tiempos sin dejar de ser reconocible como tradición.

El proyecto, además, pretende interconectar el trabajo de campo, las recogidas sonoras de testimonios, la investigación histórica documental, la captura de material fotográfico, la experimentación material y textil, el dibujo y la escritura para construir un conjunto de prácticas que va más allá del arte y de la historia. También se propone la activación en vivo para compartir con el público en distintos momentos del desarrollo de la investigación, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

La comisión de seguimiento ha subrayado del proyecto su adaptación a los criterios de la convocatoria, "siendo una propuesta que se contextualiza perfectamente en el medio rural de una parte muy significativa de la provincia de León, con una metodología innovadora y situada, y cuya aportación al tema propuesto combina elementos históricos con una visión actualizada y contemporánea".

ORIGINALIDAD, PERTINENCIA Y RIGOR

El análisis de las mascaradas y las prácticas festivas con una perspectiva que mira al futuro, así como la puesta en valor de su potencialidad como espacios de cohesión social para la diversidad hicieron que el jurado destacara la originalidad, pertinencia y rigor del proyecto.

Álvaro Corral Cid (Ourense, 2000) es artista e investigador. Su práctica se centra principalmente en la construcción del imaginario folclórico español y sus contemporáneas ramificaciones políticas, visuales y de género. Desde una perspectiva expandida y principalmente galaica, investiga cómo determinadas formas de representación de lo popular, lo tradicional y lo rural han sido construidas, codificadas y transmitidas.

En conjunto, ha desarrollado un compendio de trabajo que presta especial atención a los procesos de apropiación y resignificación de la memoria popular, las identidades periféricas y las artesanías históricas en la actualidad. Entre sus propuestas más recientes puede destacarse el hilo temático presente en proyectos como 'Toda la poesía' (2024, Matadero Madrid) o 'El encanto ingenuo' (2025, Hangar.org, Barcelona).

Desde una lente multidisplicinar, sus propuestas ofrecen una relectura crítica en torno a las políticas de propaganda y censura nacional implementadas durante la dictadura franquista en torno a la cultura regional, por lo que constituyen una invitación a observar con nuevos ojos los materiales de la memoria compartida, entre indumentaria, música y danzas folclóricas de posguerra.