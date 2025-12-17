Asaja avisa del "desánimo" agrícola por la falta de rentabilidad y de la "incertidumbre" ganadera por las enfermedades

El presidente de Asaja Salamanca Juan Luis Delgado (d) y el de Castilla y León, Donaciano Dujo (i). - EUROPA PRESS

SALAMANCA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha hecho balance del año 2025 en la actividad en la Comunidad, donde observa "desánimo" en el sector agrícola por la falta de rentabilidad ante los costes de producción elevados y precios de venta bajos, e "incertidumbre" en el ganadero por las enfermedades como la gripe aviar y peste porcina africana.

En una rueda de prensa en Salamanca en la que ha estado acompañado por el presidente provincial de la organización profesional agraria, Juan Luis Delgado Egido, Dujo ha aseveradi qye ha sido un buen año agrícola con la recolección de "5.000 kilos por hectárea de media".

Sin embargo, ha advertido, en declaraciones recogidas por Europa Press, de que no se ha conseguido rentabilidad porque "los costes de producción son tan elevados y los precios de lo que se vende tan bajos, que es lo comido por lo servido".

De este modo, ha reconocido que cunde cierto "desánimo" entre los profesionales ante la sementera. "Si está en producciones medias vamos a perder dinero. Así no se puede trabajar, los cereales dan pérdidas en lugar de ingresos. Se está tensando la cuerda y se va a romper, se va a dejar de sembrar cereal", ha alertado.

En cuanto al sector ganadero, Dujo ha subrayado que se tienen "buenos precios con carácter general", aunque existe "la incertidumbre de las enfermedades", como la gripe aviar y la peste porcina africana.

En este sentido, ha reclamado la "masiva proliferación de la fauna silvestre" que hace "daño" al sector ganadero, pues todas las enfermedades que sufre la cabaña "tienen un denominador común", que "la fauna silvestre es responsable": "Sobre el 50 por ciento".

No obstante, el presidente de Asaja en la Comunidad ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha aseverado que "el consumo de los productos ganaderos, carne y leche, está garantizado sanitariamente".

Por otro lado, Dujo ha recordado que este jueves, 18 de diciembre, "el mundo agrario europeo se manifiesta en Bruselas", donde se espera a 10.000 agricultores que protestarán contra "la Política Agraria Común (PAC) que se pretende aplicar desde el 1 de enero".

"No puede haber una reducción del 22 por ciento en la PAC, ni el desmantelamiento de una PAC que favorezca la producción de alimentos con todas las garantías. Esperemos que cambien las directrices y hagan un presupuesto digno para tener una producción sostenible y rentable", ha apostillado.

Igualmente, en cuanto a los acuerdos comerciales, Dujo ha subrayado que "Asaja dice sí a los acuerdos comerciales siempre que tengan una condición: que lo que no se puede producir no se puede exportar desde otros países".

SITUACIONES "DRAMÁTICAS" POR INCENDIOS

Por otro lado, el presidente de Asaja Salamanca ha lamentado los incendios que este pasado verano asolaron en parte la dehesa de la provincia, en concreto en la zona de Cipérez, "lo que afectó a mucha zona productiva e hizo vivir situaciones dramáticas a ganaderos y agricultores".

Delgado ha criticado, además, "los malos precios en cuestiones como cereal, legumbre y patata". "Si los costes de producción fueran otros (incluidos los aranceles y mercados) los precios estarían mejor", ha dicho, para, por el contrario, poner en valor "buenos precios en cuestiones ganaderas, que han sido justos este año".