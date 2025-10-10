Asaja pide a la Junta que apoye a los viticultores frente al mildiu como ya hacen Andalucía y Álava. - ASAJA

Mientras otras comunidades ya han habilitado fondos, la OPA pide a la Junta que actúe de inmediato para no dejar atrás a los viticultores VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones provinciales de Asaja Ávila, Segovia y Valladolid reclaman a la Junta de Castilla y León que actúe con la misma rapidez y sensibilidad que han mostrado otras administraciones autonómicas, como la Junta de Andalucía y la Diputación Foral de Álava, y ponga en marcha una línea extraordinaria de ayudas para los viticultores afectados por el mildiu en la comunidad.

Este verano, el mildiu ha causado daños severos en numerosas explotaciones vitícolas de Castilla y León, con especial incidencia en zonas de Rueda, Ribera del Duero, Cigales y otras denominaciones de origen, provocando pérdidas de cosecha y un fuerte aumento de costes de tratamientos y prevención. Muchos viticultores se han quedado sin cosecha y sin cobertura del seguro agrario, ya que esta enfermedad no está completamente protegida por las pólizas actuales.

Solo en Rueda, la denominación más afectada, la cosecha de 2025 en la D.O. Rueda se vio perjudicada por el mildiu y las altas temperaturas, provocando una merma del 17% respecto a 2024 y 3.800 hectáreas afectadas este año. La Junta de Andalucía ha aprobado recientemente un paquete de ayudas por valor de 22 millones de euros para compensar las pérdidas provocadas por enfermedades en cultivos y ganaderías, incluyendo el mildiu, apunta Asaja

Por su parte, la Diputación Foral de Álava ha anunciado una ayuda específica para los viticultores de la Rioja Alavesa, destinada a sufragar los sobrecostes por enfermedades no cubiertas por el seguro. "No es de recibo que mientras otras comunidades reaccionan con rapidez, en Castilla y León los viticultores estén soportando solos las pérdidas. Pedimos a la Junta que no deje a nuestros agricultores atrás", declara Juan Ramón Alonso, presidente de Asaja Valladolid.

Desde Asaja recuerdan que el viñedo es un pilar económico y social en el medio rural, generando empleo directo y fijando población en el territorio. "El mildiu ha golpeado duro este año y los viticultores necesitan apoyo ya. La Junta debe habilitar ayudas urgentes y específicas, no promesas a largo plazo", subraya César Monjas, presidente de Asaja Segovia.

Además, Asaja solicita que estas ayudas se tramiten de forma ágil y sencilla, evitando trámites burocráticos que retrasen su llegada al campo. "En Ávila, Segovia y Valladolid tenemos viñedos de enorme valor y familias que viven de ellos. Reclamamos un trato justo y equitativo con respecto al resto de España", concluye Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja Ávila.