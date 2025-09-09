La ascensión histórica de Las Cainejas al Naranjo de Bulnes cumple 90 años con unas jornadas en Posada y Caín (León)

Representantes de la Diputación de León, la FEDME y FDMESCYL presentan las jornadas en el Palacio de los Guzmanes. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

Serán los días 19, 20 y 21 para rendir homenaje a las "pioneras" del alpinismo María Isabel Pérez y Teófila Gao

LEÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ascensión histórica de Las Cainejas al Naranjo de Bulnes cumple 90 años y para su conmemoración se llevarán a cabo las Jornadas Mujer y Montaña los días 19, 20 y 21 de septiembre en Posada de Valdeón y Caín (León).

La Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) han convocado dichas jornadas que rinden homenaje a María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez, dos mujeres "pioneras" del alpinismo español que en 1935 alcanzaron la cima del Picu Urriellu sin formación técnica ni material especializado.

Su hazaña, aún poco conocida, constituye un "referente de valentía y superación" y representa un capítulo "esencial" en la historia del montañismo femenino en España.

Así lo ha expresado este martes el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que ha participado en el acto de presentación de las jornadas, al que también han asistido la vicepresidenta de la FDMESCYL, Ana Isabel Martínez; el vicepresidente de la FEDME, Israel Martínez; el pedáneo de Caín, Marino Pérez y los diputados Patricia Martínez y Octavio González.

Por su parte, Ana Isabel Martínez ha explicado que María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez en el verano de 1935 "hicieron historia" al convertirse en las primeras mujeres en escalar el Naranjo de Bulnes, también conocido como el Picu Urriellu, con 18 y 15 años. "Su valentía y determinación merecieron ser reconocidas, pero su logro quedó en el olvido", ha apuntado.

"SU HAZAÑA TRASCENDIÓ LO DEPORTIVO".

Asimismo, ha señalado que estas chicas, que eran primas, eran además nietas de Gregorio Pérez de María, conocido como 'el Cainejo', quien fue el primer hombre en conquistar la cima del Naranjo junto a Pedro Pidal. "Su hazaña trascendió lo deportivo al romper las barreras sociales de su contexto rural", ha subrayado.

El programa de las jornadas incluye rutas de senderismo, talleres, proyecciones, mesas redondas, actividades infantiles, así como actos institucionales y culturales, entre los que se encuentran la entrega del Premio FEDME de Igualdad-Mujer 2024 a Las Cainejas, la colocación del trofeo otorgado por la Asociación de Escaladores Históricos en el Picu Urriellu en el Centro de Visitantes de Posada de Valdeón y la inauguración de una escultura conmemorativa en su localidad natal, Caín.

La actividad está abierta a todas las personas interesadas, con especial atención al papel de la mujer en los deportes de montaña e invita a reflexionar sobre el legado histórico y el presente de la igualdad en este ámbito.

INSCRIPCIONES.

Las inscripciones están disponibles en la página web de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León por el precio de 15 euros para federados en montaña y 30 euros en la tarifa general, incluyendo las actividades y la comida del sábado día 20. La comida del domingo tiene un coste adicional de cinco euros por persona, opcional al inscribirse.

Estas jornadas cuentan con el respaldo de numerosas instituciones y serán una ocasión para poner en valor el papel de la mujer en la montaña y, al mismo tiempo, apoyar al Valle de Valdeón, una zona que sufre especialmente los efectos de los recientes incendios.

Además de la FDMESCYL y la FEDME, colaboran activamente la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Patrimonio Natural; el Ayuntamiento de Posada de Valdeón; las juntas vecinales del Real Concejo de Valdeón, Caín y Santa Marina; la Diputación de León; el Parque Nacional Picos de Europa y el Consejo Superior de Deportes.

Además, durante todo el evento en el Pabellón Municipal se podrá visitar una exposición de fotografías del paisaje y fauna de la zona, obra de Iñigo Miguel Sadia.