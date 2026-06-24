Asciende a siete la cifra de detenidos por la 'operación Fuentona' sobre irregularidades en el Ayuntamiento de Soria

Un coche sale del Ayuntamiento de Soria durante la práctica de la 'operación Fuentona' el martes 23 de junio. - Concha Ortega - Europa Press

SORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha confirmado en la tarde de este miércoles la detención de una séptima persona, una mujer residente en Soria, en el marco de la denominada 'operación Fuentona' sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de la ciudad que podrían ser constitutivas de varios delitos.

Después de las seis detenciones practicadas este martes, entre ellas las de la ya exconcejal de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ya este miércoles la Subdelegación ha confirmado a los medios de comunicación la detención, a las 17,00 horas, de una séptima persona en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria. Se trata de una mujer, vecina de la capital soriana.

Esta detención eleva a siete el número total de personas detenidas en el marco de esta operación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Soria tras su actuación en el Ayuntamiento de Soria.

Tras la práctica de las diligencias pertinentes, está prevista su puesta en libertad, con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sea requerida.

La autoridad judicial mantiene decretado el secreto de las actuaciones, por lo que no se pueden facilitar más detalles sobre la causa.

La operación está dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, y se lleva a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3. Se apunta, inicialmente, la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español.