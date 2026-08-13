Así se vivió el histórico eclipse solar total: las imágenes del fenómeno en Castilla y León

Vista del eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en León, Castilla y León (España).- Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León vivió en la tarde del miércoles 12 de agosto un momento histórico

al poderse observar desde varias de sus provincias el eclipse solar total en su fase de totalidad.

Miles de personas se congregaron en diferentes puntos de las provincias de Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora para presenciar el apogeo del evento astronómico, que tuvo su mayor duración, con cerca de un minuto y 40 segundos, en las cuatro primeras provincias mencionadas.

Lágrimas de emoción, aplausos, sonrisas, besos y abrazos se desataron en cubrir la Luna totalmente el Sol en una jornada para el el recuerdo, vivida en la Comunidad por vecinos y numerosos turistas llegados desde distintas partes del mundo para disfrutar de esta experiencia.

A continuación, te ofrecemos las mejores imágenes del eclipse solar total desde distintos puntos de observación en Castilla y León.

Observación del eclipse solar total desde León. Fotos de Fernando Otero para Europa Press:

Observación del eclipse solar total desde Burgos. Fotos de Gabriel Luengas para Europa Press: