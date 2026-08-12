Lágrimas de emoción y aplausos en el eclipse desde un castillo de Valladolid: "Lo vas a recordar toda la vida"

1110365.1.260.149.20260812221642 VIsta del eclipse total de Sol de este miércoles, 12 de agosto de 2026, desde la torre del Castillo de Fuensaldaña (Valladolid). - MICHELLE ORTEGA - EUROPA PRESS

FUENSALDAÑA (VALLADOLID), 12 (EUROPA PRESS)

Lágrimas de emoción, aplausos y abrazos se han desatado entre los vallisoletanos y visitantes que han observado el histórico eclipse total solar desde el Castillo de Fuensaldaña (Valladolid), un punto privilegiado por su entorno y vistas en el que se ha vivido una experiencia que se va a "recordar toda la vida".

El fenómeno astronómico ha alcanzado su fase de totalidad a las 20.30 horas de este miércoles, 12 de agosto, y ha durado algo más de un minuto en esta zona de la provincia de Valladolid, uno de los territorios situados en la franja de totalidad.

Muchas han sido las personas que se han trasladado a distintos puntos del territorio vallisoletano para disfrutar de este evento astronómico, como ha ocurrido en el Castillo de Fuensaldaña, del siglo XV, donde se han congregado cerca de un centenar de personas en una jornada organizada.

Esta ha tenido su momento cumbre en la observación, desde las 19.30 horas, cuando la Luna ha comenzado a tapar el Sol, momento en el que medio centenar de personas se ha colocado en la Torre del Homenaje de esta fortaleza, mientras el resto ha optado por el adarve.

Parejas, familias con niños y aficionados a la fotografía han contemplado el cielo y el campo castellano que rodea este espacio hoy convertido en museo medieval, y lo han hecho con entre 30 y 34 grados de temperatura, con paraguas para taparse del sol, mantas para sentarse, gafas homologadas y filtros para sus cámaras.

Entre ellos estaba Javier, vallisoletano, que ha vivido junto a su pareja y su hijo esta "experiencia única" que recomienda a "todo el mundo vivir por lo menos una vez en la vida". "Es un momento que vas a recordar toda la vida", ha aseverado visiblemente emocionado, para subrayar que además del fenómeno astronómico, recordará "con quién" y "dónde" estuvo este día: "Es un recuerdo que va a perdurar por siempre".

Además, desde que Javier supo que podía acudir al Castillo para la observación, no lo dudó, ya que conocía de sus "vistas privilegiadas", que le han permitido ver el eclipse, el horizonte y el atardecer.

Rebeca, su hermana y sus sobrinos han viajado desde Estados Unidos para ver el eclipse desde la torre del castillo vallisoletano, donde, además, han celebrado de esta forma tan "impresionante" el cumpleaños de la primera.

"Consultamos todas los mapas y la topografía, para ver cuál sería el mejor lugar para verlo, y encontramos este castillo", ha relatado Rebeca sobre el motivo de elegir la provincia de Valladolid, donde han pasado más de tres días en el marco de un viaje de más de dos semanas por España organizado con motivo del fenómeno astronómico.

Melissa, que ha compartido el momento con su pareja, Austin, ambos llegados desde Estados Unidos, ha afirmado, por su parte, haber vivido este momento con fascinación: "Me quedé muy impresionada. De hecho dije, 'ojalá no vaya a llorar', y luego empecé a llorar", ha comentado aún con los ojos llorosos y con el deseo de que la fase total, el apogeo del eclipse, hubiese durado "más tiempo".

La pareja eligió vivir el eclipse en su luna de miel, de manera que optaron por hacer una ruta por España y pasar unos días en la provincia de Valladolid, para disfrutar de las "bodegas", de la capital del Pisuerga y la observación del evento desde el Castillo de Fuensaldaña.

"Está muy bonito", ha asegurado Melissa sobre su paso de Valladolid, que, como a ella, ha acogido a numerosos turistas procedentes de distintas partes del mundo para vivir esta experiencia junto a los locales, que también se han desplegados por puntos emblemáticos, patios, miradores, bodegas o el campo en un 12 de agosto para el recuerdo.