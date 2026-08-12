CyL, "observatorio de privilegio" con miles de personas que despiden con aplausos eclipse histórico

Varias personas durante el eclipse solar total en Soria.- Concha Ortega - Europa Press

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han disfrutado del eclipse total de Sol en un entorno "privilegiado" como Castilla y León que la han convertido en un observatorio para contemplarlo de la manera más segura, rodeado de un patrimonio histórico, cultural y natural "único".

La Comunidad contaba con 73 puntos de observación seleccionados que combinaban capacidad de acogida de las ciudades con la experiencia y las condiciones privilegiadas de numerosos municipios del medio rural, que ha favorecido una distribución más equilibrada de la afluencia de público en todo el territorio.

Además, esta miércoles histórico ha transcurrido sin mayores problemas, ya que el centro de emergencias del 1-1-2 había recibido una decena de llamadas relacionadas con la observación del eclipse.

En Ávila, ciudadanos y visitantes se han agolpado en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos, el mirador estelar, ubicado en la calle Francisco Méndez Álvaro, al sur de la capital y que se ha rehabilitado recientemente. En la provincia, Arévalo ha recibido a miles de personas para presenciar este fenómeno que ha sido despedido entre vítores y aplausos. Además, 8.800 personas han asistido al evento EclipsaDOS de la Diputación.



El eclipse, visto desde Soria - Concha Ortega / Europa Press

La ciudad y la provincia de Burgos han vivido este 12 de agosto una gran jornada astronómica con una participación estimada de más de 40.000 personas. Para facilitar el seguimiento, el Ayuntamiento dispuso diferentes puntos clave adaptados a todo tipo de públicos.

En el Cerro del Castillo, los asistentes han podido tener una visibilidad directa hacia el cielo en un entorno tranquilo. El Cerro de San Isidro, ha estado acompañado de ambientación musical para dinamizar la jornada y el Paseo de Atapuerca, pensado como punto alternativo para personas con movilidad reducida o dificultades para acceder a las zonas altas, ha contado con retransmisión.

En la provincia se habilitaron diferentes puntos de observación como en el Parque Sabinares del Arlanza donde especialistas y medios de comunicación se dieron cita en este lugar para dar cuenta de la observación solar.

En León, miles de personas han participado en las actividades programadas por la Agencia Espacial Europea (ESA) en colaboración con el Consistorio leonés y la Universidad de León (ULE) en el Palacio de Exposiciones y Congresos.Durante la mañana han sido más de 10.000 personas las que han pasado por las instalaciones para participar en dif erentes charlas, experimentos y talleres destinados al público familiar.

Por la tarde las actividades se han trasladado al entorno del Palacio de Exposiciones y Congresos, donde la ESA ha ofrecido dos conferencias y en torno a las 19.30 horas ha comenzado la actividad de observación guiada por expertos.

El último eclipse de Sol total que pudo observarse en León tuvo lugar en 1912. El fenómeno ha podido visualizarse este miércoles durante una hora y 50 minutos aproximadamente, desde que ha comenzado a oscurecerse el Sol a las 19.33 horas hasta concluir en torno a las 21.22 horas. La fase de totalidad, que ha comenzado a las 20.28 horas, se ha prolongado durante un minuto y 45 segundos. Según los datos de la Policía Local, unas 14.000 personas han visualizado el eclipse desde las inmediaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos de León.

Miles de palentinos y visitantes se han congregado para observar el eclipse total de sol en unos de los siete puntos oficiales de observación habilitados en la provincia.



El eclipse en Burgos - Gabriel Luengas / Europa Press

Los espacios habilitados se han localizado en Palencia capital, Herrera de Pisuerga, Ledigos, Osorno la Mayor, Paredes de Nava, Autilla del Pino y Saldaña y han sido elegidos por reunir las mejores condiciones de visibilidad.

Todos ellos se han dotado de infraestructuras para acoger una elevada afluencia de público, con aparcamientos, accesos señalizados, aseos, contenedores y, en algunos casos, servicios de autobuses lanzadera o zonas de pernocta.

La capital ha contado con una gran zona de observación situada detrás del Cerro del Otero. El recinto ha incluido varias parcelas para el seguimiento del eclipse y las actividades previstas durante la jornada, como charlas y un concierto.

Salamanca también se ha convertido en un observatorio astronómico privilegiado al alcanzar un 99,7 por ciento de ocultación del disco solar durante este fenómeno astronómico.

La mayoría de los ciudadanos han optado por el punto recomendado por el Consistorio, el Parque Elio Antonio de Nebrija, aunque también desde otros puntos de la ciudad los habitantes y miles de turistas que se han acercado a la capital charra han podido ver y aplaudir la interposición de la luna entre la tierra y el sol.

El eclipse se ha vivido en Segovia con un aporte de arte y cultura, con el estreno de 'Música para un eclipse', obra del compositor local Geni Uñón, que se ha estrenado en el enlosado de la Catedral, ante 800 espectadores que han presenciado el fenómeno astronómico. En la provincia se dispusieron ocho puntos 'oficiales' para contemplar el eclipse, aunque gran parte de los municipios del este y norte de Segovia, además, han coordinado lugares a los que acudir, por ser ubicaciones con más de un minuto de ocultación total.

En Soria decenas de miles de personas han disfrutado de este histórico fenómeno. Las autoridades eligieron varios lugares para reunir a toda esa masa, con el objeto de minimizar los desplazamientos en coche, con el monte de Valonsadero como epicentro.

El Ayuntamiento ha contratado autobuses gratuitos para ir y venir a esta zona, donde había preparadas numerosas actividades, así como puestos para comer y beber. La llegada de la totalidad, a partir de las 20.28 en Soria, ha desatado inevitables momentos de emoción y aplausos entre todos esos miles y miles de personas.

PARQUESOL, RECINTO FERIA Y ALFOZ

Por primera vez en muchos años el centro de la capital se ha quedado desierto en favor de la periferia y el alfoz de Valladolid donde se han agolpado miles de personas para presenciar el fenómeno.

Uno de los puntos neurálgicos ha sido la ladera oeste de Parquesol, que se ha poblado de sombrillas para hacer más llevadero el calor. El fenómeno, que ha comenzado a las 19.24 y ha alcanzado la fase de totalidad sobre las 20.30 horas entre aplausos y vítores de los asistentes. Como colofón ha sonado la canción de Bonnie Tyler, 'Total eclipse of the heart'.

Recinto Ferial, Contiendas, Cerro de San Cristóbal, Fuente el Sol y zonas próximas a Santovenia de Pisuerga, por detrás de su polígono, también han celebrado con aplausos este fenómeno; así como en otros puntos de la provincia como Cabezón, donde se podía apreciar como en las rutas que llevan a 'los cortados' también estaban pobladas de carpas, prismáticos, algún telescopio adaptado para contemplar el eclipse, que ha continuado, prácticamente, hasta la puesta de sol.

Por último, en Zamora miles de personas se han echado a las calles para contemplar un eclipse que se ha podido ver en su totalidad en una amplia franja del territorio provincial. Las instituciones habían organizado actividades paralelas en lugares como la capital, Toro y, sobre todo, Benavente, cuyos Paseos de la Mota se han llenado para seguir el fenómeno. En la localidad benaventana, la totalidad se ha podido ver durante más de un minuto y veinte segundos y ha atraído a multitud de familias procedentes de la provincia y de lugares cercanos como Salamanca y, sobre todo, Portugal.

Más allá de los grandes núcleos, el eclipse también se ha podido seguir al completo en partes de la comarca de Toro o de la Tierra de Campos. Muchos vecinos han elegido precisamente ese último entorno, próximo a la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, propicia también para la observación de las aves. Otro de los puntos destacados ha sido la comarca de Sanabria y, en particular, su lago de origen glaciar, cuyas playas se han poblado de gente para ver el fenómeno al pie del agua.