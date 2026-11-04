Asociación Amigos de la UCAV abre la convocatoria para las becas de investigación y los premios de innovación educativa

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ÁVILA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila (AAUCAV) ha abierto las convocatorias del curso 2026-2027 para las XVIII y XIX Becas de Investigación y los XII y XIII Premios de Innovación Educativa. Ambas iniciativas tienen como objetivo contribuir al perfeccionamiento profesional y científico de los investigadores.

Las Becas de Investigación, dotadas con 3.000 euros cada una, están dirigidas a investigadores y doctorandos de la UCAV y para su concesión se valorará la importancia del proyecto para la Universidad y para la sociedad.

Con el fin de mejorar la calidad educativa en la enseñanza universitaria y favorecer la adaptación a los cambios de la sociedad actual, la AAUCAV convoca los Premios de Innovación Educativa.

Podrá participar en la convocatoria el personal docente e investigador (PDI) de la UCAV, y se concederán 1.500 euros por cada trabajo premiado.

En ambas convocatorias, los proyectos podrán presentarse de manera individual o formando equipo, especificando las tareas que asumirá cada integrante y todas las solicitudes deberán ir acompañadas de una descripción detallada del proyecto que se pretende desarrollar.

Cada solicitud deberá dirigirse, hasta el 15 de febrero de 2027, al presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila en la calle Canteros de Ávila.

La documentación podrá enviarse a la Asociación de Amigos de la UCAV o entregarse en su secretaría y no se admitirán solicitudes relacionadas con temas que ya hayan sido objeto de beca ni proyectos que ya hayan sido premiados por otra institución.