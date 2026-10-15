La Asociación de Empresarias de CyL (ADEME) pone en marcha una campaña de sensibilización en el medio rural

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarias de Castilla y León (ADEME) ha puesto en marcha 'Mujeres que mueven el medio rural', una iniciativa de sensibilización orientada a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a contribuir a la prevención de la violencia de género en los municipios rurales de la comunidad.

La propuesta se desarrolla en el marco de la convocatoria de subvenciones de 2026 para proyectos de promoción de la igualdad y lucha contra la violencia machista en Castilla y León, dentro de su línea programática dirigida al ámbito rural.

A través de publicaciones gráficas difundidas en redes sociales, medios digitales y canales propios, ADEME ha buscado dar visibilidad al trabajo femenino, cuestionar estereotipos de género y recordar que las agresiones machistas también existen en los pueblos. La iniciativa se articula en torno a tres grandes ejes temáticos que abordan el papel esencial de las mujeres en la economía local, la persistencia de las desigualdades cotidianas y las barreras específicas ante la violencia de género.

En el primer bloque, la entidad ha puesto en valor la contribución de profesionales como comerciantes, agricultoras, ganaderas, sanitarias o cuidadoras mediante mensajes que invitan a reconocer su labor en el sostenimiento cotidiano de los municipios. La segunda línea de trabajo aborda la distribución desigual de las responsabilidades familiares, la falta de tiempo propio y la infrarrepresentación en espacios de decisión, recordando que la igualdad implica disponer de las mismas oportunidades y capacidad directiva que los hombres.

Por su parte, el tercer eje se centra en la prevención de la violencia de género al señalar factores condicionantes en los pequeños municipios como la falta de anonimato, el aislamiento o el miedo al qué dirán. En este contexto, la organización ha difundido el teléfono gratuito 016 de atención psicosocial y asesoramiento jurídico, al tiempo que ha subrayado que la responsabilidad de los abusos nunca recae sobre las víctimas.

Con una trayectoria de 25 años en la defensa de la igualdad y el desarrollo profesional de las mujeres, la asociación ha apostado por una comunicación visual cercana para apelar al conjunto de la ciudadanía. Desde la entidad se ha insistido en que la erradicación de las desigualdades y la prevención de la violencia constituyen un compromiso colectivo indispensable para garantizar el futuro del medio rural.