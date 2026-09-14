La Asociación Española de Piernas Inquietas celebrará en Valladolid su XIII Congreso Nacional

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas (AESPI) celebrará los días 26 y 27 de septiembre de 2026 su XIII Congreso Nacional Encuentro Anual en el salón de actos del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. El evento coincidirá con las fechas cercanas al Día Mundial del Síndrome de Piernas Inquietas - Enfermedad de Willis-Ekbom, fijado en el calendario el 23 de septiembre.

La inauguración oficial del encuentro ha sido programada para el sábado 26 de septiembre a las 10.00 horas. En el acto de apertura ha confirmado su presencia la directora general de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Mónica Robles García, quien estará acompañada por la presidenta de AESPI, Purificación Titos, así como por el anfitrión del evento, José Manuel Gómez Montero, y la periodista Lidia Corral.

A lo largo de la jornada del sábado se han organizado diversas mesas redondas y conferencias centradas en el análisis del síndrome de piernas inquietas. La primera de las sesiones abordará la actualidad de esta patología en Castilla y León con la participación de especialistas en neurología y neurofisiología de los hospitales de Valladolid, El Bierzo y Burgos, bajo la moderación de Javier Oroz.

Posteriormente, el programa incluirá un panel virtual sobre la investigación desarrollada por la asociación, en el que intervendrán profesionales galardonados en las convocatorias de las Becas AESPI. Asimismo, la sesión vespertina se ha estructurado con debates sobre la relación entre el síndrome de piernas inquietas, la atención primaria y la medicina hospitalaria, además de dos ponencias relativas a los retos en neuropediatría y al impacto de la ansiedad y la depresión en los pacientes.

La celebración de este congreso anual tiene como objetivo principal servir de punto de encuentro para el intercambio de experiencias entre afectados y profesionales sanitarios. De igual modo, la organización ha promovido el encuentro para dar visibilidad a la enfermedad y divulgar sus aspectos clínicos y sociales entre la ciudadanía.