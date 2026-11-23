Placas solares. - UNEF

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), Cylsolar y la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno (H2CyL) han suscrito una declaración conjunta en la que solicitan a la Junta que retire la extensión del Impuesto sobre la Afección Medioambiental a las plantas fotovoltaicas que venden su energía a la red, incluida en el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027.

Según han informado las organizaciones firmantes en un comunicado recogido por Europa Press, el tributo establece cuotas de entre 600 y 2.000 euros por hectárea, afectará a más de 500 proyectos en la Comunidad y cuestiona la continuidad de las inversiones renovables en el territorio.

"La seguridad jurídica es la base de cualquier decisión de inversión, y este impuesto la altera seriamente, al modificar las condiciones económicas de inversiones ya realizadas. Los proyectos afectados se diseñaron, financiaron y autorizaron con unas reglas fiscales que ahora cambian a mitad de camino. El resultado es un coste que nadie pudo prever y que reduce su rentabilidad. Cuando las reglas cambian sobre inversiones ya comprometidas, el capital puede dejar de llegar, y eso pone en riesgo los proyectos que Castilla y León tenía por delante", han denunciado.

Asimismo, el sector ha advertido del posible carácter recaudatorio de un impuesto justificado con unos costes ambientales que, según ha señalado, no se demuestran ni se cuantifican y que ignora las aportaciones que los parques ya realizan a los municipios donde se ubican, dado que abonan el ICIO, el IAE y el Ibices y generan en torno a 10.000 euros al año por megavatio instalado durante los diez primeros años, además de asumir las medidas preventivas, correctoras y compensatorias de su Declaración de Impacto Ambiental.

"Al no tener en cuenta la contribución económica y social de las instalaciones a los municipios que las acogen, se podría interpretar que su finalidad no es compensar un daño, sino obtener ingresos de una actividad que ya contribuye de forma significativa a las arcas públicas", han insistido las asociaciones.

Por otro lado, los firmantes han tachado de "arbitrario" fijar una cuota por hectárea ocupada con independencia de las características de cada instalación o de su grado de integración, lo que provoca que las plantas del norte de Castilla y León, "con menor rendimiento que las del sur, soporten una carga proporcionalmente mayor y castiga especialmente a los proyectos que compatibilizan la generación con el pastoreo, el cultivo o la apicultura".

En su manifiesto conjunto, las asociaciones también han alertado de que el gravamen perjudica a los consumidores de la Comunidad --tanto hogares como empresas-- al "encarecer una tecnología que supone un ahorro de ocho euros por cada euro invertido y al no recoger en sus exenciones todas las modalidades de autoconsumo compartido permitidas por el decreto de este año.

Por todo ello, el sector ha denunciado que este tributo propio sitúa a Castilla y León "en una situación más gravosa que la de otras comunidades autónomas para atraer inversión, industria y empleo", y ha instado al Ejecutivo autonómico "a abrir un diálogo para garantizar un marco fiscal estable y previsible".