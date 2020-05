Asohtur celebra la apertura desde este viernes de los bares, restaurantes y terrazas en la provincia de Soria

SORIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) ha celebrado la apertura, desde este viernes, de los bares, restaurantes y terrazas de veladores de la provincia, según la Orden del Gobierno publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Todos los municipios de la provincia de Soria, salvo la capital, cuentan con menos de 10.000 habitantes por lo que se han visto beneficiados de esta medida, y otras más, publicadas en el BOE este viernes.

Los establecimientos de la capital esperarán a abrir el lunes 25 de mayo sus terrazas al entrar en la Fase 1, que no permite aún, en cambio, la apertura de bares y restaurantes.

Asohtur ha recordado que en la totalidad de municipios sorianos se habilita a la Hostelería a abrir bares y restaurantes al 40% y terrazas de veladores al 50 por ciento.

"Muchos, no obstante, no podrán retomar la actividad esta semana dado que la Orden del Gobierno ha sido súbita y no ha dado tiempo al sector a completar los preparativos necesarios en materia de trabajadores y proveedores", ha lamentado la Agrupación Soriana.

Asohtur ha recordado que podrán reunirse en estos establecimientos de la provincia "hasta un grupo de diez personas" y ha matizado que la Orden sólo permite los servicios de mesa por lo que en el interior no está permitido el servicio en barra ni por ventana en el exterior.

El horario de apertura de los bares, restaurantes y terrazas será el que marquen las distintas ordenanzas municipales y los clientes podrán ir libremente a consumir dentro de éste.

TERRAZAS ABIERTAS EL LUNES EN LA CAPITAL

La Agrupación ha señalado que la capital se prepara para disfrutar de las terrazas de veladores, que podrán abrir ya el lunes 25 de mayo cuando la ciudad pase a la Fase 1.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento de Soria ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la ordenanza que flexibiliza las condiciones de las terrazas de veladores, algo muy positivo para la Agrupación.

En la capital, en esta época, las terrazas de veladores permanecen abiertas hasta la 1 de la madrugada en días laborales y hasta las 2 los viernes, sábados y vísperas de festivo.