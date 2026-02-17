La astronauta Sara García insta a las instituciones a crear el "caldo de cultivo" que haga florecer y atraer el talento

La astronauta y bióloga Satra García, junto al alcalde de León , José Antonio Diez y la rectora de la ULE, Nuria González, en la inauguración oficial del Centro de Empresas de Base Tecnológica (CEBT) Pablo Álvarez y Sara García de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La bióloga Sara García, primera mujer española seleccionada para la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha instado a las instituciones a generar el "caldo de cultivo" que haga florecer el talento y, a pesar de que se pueda explorar en el extranjero, brindar la opción a ese talento de "volver a casa" y, de este modo, atraerlo.

Según ha explicado, es importante que las instituciones apuesten por dotar de recursos y de infraestructura a quienes tienen ideas y que esas ideas que salen de la Universidad puedan quedarse o regresar a su lugar de origen e impulsar puestos de trabajo, ideas y empresas, factores que representan el "motor" de la economía. "Al final los jóvenes, aunque nosotros ya no somos tan jóvenes, tenemos ese arraigo por la tierra y siempre queremos de alguna manera volver", ha subrayado y ha agregado que apostar por la ciencia y por la tecnología "siempre es una apuesta segura".

Sara García se ha pronunciado de este modo en León, durante la inauguración oficial del Complejo de Empresas de Base Tecnológica (CEBT) que lleva su nombre y el de su compañero Pablo Álvarez. Al ser preguntada si estaría interesada en el futuro en emprender y en utilizar un edificio como el inaugurado este martes no ha descartado esta opción, aunque en estos momentos se encuentra inmersa en otros proyectos. "No lo descarto, como no descarto nada en esta vida. Por el momento tengo los pies de la tierra hasta que tenga una misión, que tendré que centrarme en ella", ha apostillado.

No obstante, ha apuntado que las personas con inquietudes y curiosidad siempre buscan aportar soluciones a los problemas a los que se enfrenta la sociedad y muchas de esas soluciones provienen de empresas que encuentran una necesidad y buscan la forma de llenar ese hueco. Por ello ha incidido en la necesidad de ofrecer recursos a quienes quieren emprender.

En su opinión, el hecho de que haya iniciativas que favorezcan el emprendimiento "ayuda mucho" y muchas de las grandes empresas se encuentran ubicadas en las grandes ciudades, por lo que hay un problema de gentrificación, aunque cada vez se realiza una apuesta más decidida desde ciudades que no son tan grandes. "No todo tiene que ser Madrid y Barcelona en esta vida", ha advertido.

Además, la labor de muchas empresas en la actualidad está relacionada con trabajo virtual, con fusión de ideas y con espacios de coworking. En este caso, ha indicado, no resultan necesarios tantos recursos, sino "incubadoras" donde los pequeños empresarios que están empezando a desarrollar sus ideas puedan compartirlas, ponerlas en perspectiva, discutirlas incluso con otras sedes en otros lugares y, si se dotan de recursos, poder ejecutarlas desde cualquier lugar. "Sí creo que es necesario y es fantástico ver que se está apostando por ello y que tiene recursos", ha concluido.