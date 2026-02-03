ATA CyL lamenta la pérdida de 1.338 autónomos en enero debido a la "asfixia por el aumento de costes"

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores por cuenta propia en Castilla y León se ha reducido en 1.338 personas en enero respecto a diciembre de 2025, lo que supone un descenso del 0,7 por ciento, porcentaje ligeramente superior al registrado de media en España, donde se han perdido 19.022 autónomos en enero.

"A pesar de que enero es un mes tradicionalmente donde el número de autónomos desciende, desde ATA Castilla y León advertimos que estos datos no son sólo una cuestión estacional, el autónomo de nuestra comunidad se enfrenta a una asfixia motivada por el aumento de los costes y a una falta de relevo generacional que requiere medidas de choque inmediatas, tal y como venimos alertando desde hace meses", ha señalado la presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza.

Los datos por provincias evidencia una pérdida de autónomos en todas ellas en el primer mes de 2026, con Soria (-1,2 por ciento) y Palencia (-1 por ciento) como las que mayor pérdida han registrado en términos absolutos. En el lado extremo, las que mejor comportamiento registraron, aunque también con pérdida de autónomos, fueron Ávila (-0,4 por ciento) y Salamanca (-0,5 por ciento).

En términos absolutos, Valladolid y León son las que más autónomos pierden con 265 y 234 cotizantes autónomos a la Seguridad Social menos, respectivamente, en tan sólo 30 días.

En cuanto al género, la caída durante el mes de enero ha sido "más acusada" entre los varones que representa casi un 70 por ciento de las bajas totales de Castilla y León. "No obstante, nos preocupa ver cómo en provincias como Palencia o Zamora la pérdida de mujeres autónomas también se acelera en la comparativa anual superando el uno por ciento de caída", asegura Leticia Mingueza.