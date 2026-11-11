Atendido un joven por inhalación de humo del incendio de su vehículo en Valladolid

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado afectado por la inhalación del humo procedente del incendio de un turismo ocurrido en la confluencia de la calle Teófilo Villamañán con Alta de la capital vallisoletana.

El suceso se ha registrado las 11.58 horas de este miércoles, cuando se ha recibido una llamada en el 1-1-2 por el incendio de un turismo, por lo que se ha avisado a Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a los bomberos.

Al llegar los efectivos al lugar han solicitado asistencia para el ocupante del vehículo, afectado por la inhalación de humo, por lo que una UVI móvil de Sacyl ha atendido al hombre in situ.