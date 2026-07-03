Atendido un varón tras un incendio en la cocina de una vivienda en Ponferrada

Archivo - Buscan a una mujer de 50 años desaparecida desde la noche del viernes en El Perdigón (Zamora) - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

Un varón ha tenido que ser trasladó en UVI móvil al Hospital de Ponferrada tras resultar afectado en un incendio registrado en la cocina de una vivienda en esta localidad leonesa, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos ocurrieron a las 20.46 horas del jueves, 2 de julio, cuando se informó de incendio en la cocina de una vivienda en la Plaza Albéniz de Ponferrada donde, según los primeros datos, se precisaba asistencia para varias personas que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

El 1-1-2 dio aviso de este incendio a los Bomberos y la Policía Municipal de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Ya en el lugar el personal sanitario de Sacyl atendió a una única persona afectada, un varón a quien trasladó la UVI móvil de Emergencias Sanitarias más tarde al Hospital de Ponferrada.