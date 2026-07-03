Atendido un varón mayor tras resultar afectado por humo en un incendio en una vivienda de Valladolid

Archivo - El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón mayor ha sido trasladado al Hospital Río Hortega de Valladolid tras resultar afectado por un incendio registrado en una vivienda de la capital vallisoletana, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido esta noche cuando a las 00.55 horas un alertante avisó de una humareda que veía salir por la ventana de la cocina de una vivienda en la calle Levante de Valladolid. El alertante explicó que desconocía si había resultado herida o afectada por el humo alguna persona.

El 1-1-2 dio aviso de este incendio a la Policía Municipal y los Bomberos de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

Ya el lugar, los bomberos rescataron a un inquilino de la vivienda, un varón mayor que se encontraba consciente y afectado por el humo, a quien trasladó más tarde la ambulancia de Emergencias Sanitarias al Hospital Río Hortega de Valladolid.