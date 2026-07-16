Un atrapado en Pinilla de los Barruecos (Burgos)tras volcar una hormigonera, lo que provoca un incendio

BURGOS, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida y se encontraba inconsciente y atrapada tras el vuelco de una hormigonera en Pinilla de los Barruecos (Burgos), un siniestro que ha provocado un conato de incendio de rastrojo, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.26 horas, cuando se ha avisado de un accidente de tráfico a la altura del kilómetro 52 de la carretera BU-925, donde una hormigonera había volcado y se informaba de un herido, varón de mediana edad, inconsciente y que se hallaba atrapado en el vehículo.

Además, se indicaba que se había producido un conato de incendio de rastrojo, por lo que se ha avisado a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Se da la circunstancia de que es el segundo accidente de tráfico con un vehículo de estas características en la provincia, ya que poco antes de las 11.35 horas también se ha avisado del accidente de otra hormigonera en la carretera BU-V-51800, en Hermosilla, perteneciente al término municipal de Oña.

El alertante comunicaba que el camión había sufrido una salida de vía y había volcado y su conductor, un varón de mediana edad, refería dolor en un hombro, por lo que se avisó a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió recursos.