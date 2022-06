'Aulas para convivir cantando' de la Diputación de Segovia concluye el curso con una actuación en el Juan Bravo

SEGOVIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los coros del programa 'Aulas para convivir cantando' de la Diputación daban del domingo por concluido su curso 2021-2022 en el Teatro Juan Bravo, con la celebración del segundo de los conciertos planificados.

Así cerraban el año "por todo lo alto y como se merecen", como manifestaba el diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, presente, tanto en el recital ofrecido el domingo 5 como en el de la tarde de ayer, día 12, informa la institución provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Durante el transcurso de los mismos, presentados por el periodista Daniel Muñoz, el diputado trasladó a los asistentes el motivo de alegría que suponía para la Diputación haber retomado este programa, en el que cantar es siempre era la "excusa perfecta" para que hombres, mujeres, jóvenes, ancianos o vecinos de los pueblos cercanos compartan un rato de convivencia en torno a las canciones.

Del mismo modo, José María Bravo recordó a aquellos participantes de las Aulas que han fallecido por la Covid19 y se solidarizó con quienes este programa ha supuesto una vía de escape para hacer frente a los problemas derivados de la crisis sanitaria.

Así, en una de las actividades que más disfrutan los participantes de las 'Aulas para convivir cantando', que ensayan a lo largo de todo el año para hacer que sus voces suenen acompasadas y corales sobre el espacio escénico más importante de la provincia, mientras el domingo 5 eran los componentes de los coros de Abades, Aldeasoña, Otero de Herreros, Sacramenia, Samboal, Valseca y Veganzones los que actuaban acompañados de sus profesores Adrián Avellón y Jesús Garcimartín, ayer hacían lo propio los conjuntos de Adrados, Cozuelos de Fuentidueña, Fresneda de Cuéllar, Frumales, Fuenterrebollo, Juarros de Voltoya, Lastras de Cuéllar, Martín Muñoz de la Dehesa, Martín Muñoz de las Posadas, Navafría, Nieva, Pedraza, Sebúlcor y Torre Val de San Pedro, dirigidos por José Bayón.

Entre el repertorio del primer día los asistentes pudieron escuchar temas míticos del pop como 'No dudaría' de Antonio Flores o 'Por ti volaré' de Andrea Bocelli, canciones populares de otros países y regiones como 'Salió de Jamaica' o 'La Paloma' e incluso piezas de óperas como 'Nabucco' de Verdi. Como es habitual, todos los coros participantes en el recital del día 5 acabaron cantando un tema conjunto que, en este caso, fue 'Amigos para siempre'.

Por lo que respecta a la tarde de ayer, los grupos se centraron en el pop español e internacional y deleitaron al público con sus versiones de 'Hotel california', 'Un beso y una flor', 'El gato que está triste y azul', 'Soldadito marinero' o 'Forever and ever'. Además, para poner punto y final a la tarde, todos se unieron sobre el escenario con las notas del 'Hey Jude' de The Beatles.

Así, los participantes se despedían hasta el otoño que viene, trasladado al diputado su satisfacción por que estas 'Aulas para convivir cantando' les permitan progresar en su afición por la música, al mismo tiempo que, de manera especial, les garantizan un espacio abierto a todo tipo de personas en el que interactuar, enfrentarse a situaciones tan especiales y a la vez tan difíciles como enfrentarse a un público y enriquecerse como personas, concluye el comunicado.