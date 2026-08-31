Aumentan de forma "relevante" las matriculaciones de primer curso en las universidades de CyL, según datos provisionales

Archivo - Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE). - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha manifestado este lunes que las cifras provisionales de las matriculaciones en las universidades de Castilla y León muestran un aumento relevante en los primeros cursos de grado.

Al respecto, ha puntualizado que en estos momentos, con el proceso de admisión extraordinario todavía abierto, las nuevas matriculaciones superan las 16.000, aunque ha advertido de que es necesario esperar a que culminen los plazos para contar con unas cifras definitivas. En todo caso, ha apuntado que el incremento de este apartado suele situarse en torno a un cuatro por ciento respecto al curso anterior.

Desde el curso 1219-2020 hasta el 2024-2025, según ha concretado, se ha producido un incremento de un 17,74 por ciento en el número de matriculados, una cifra que se engrosa más en el caso de los másteres y doctorados. Ello muestra una tendencia "muy positiva" de las universidades públicas y privadas de la Comunidad.

En este contexto, el consejero ha destacado que el sistema universitario de Castilla y León es el segundo que más alumnos atrae de fuera, lo que indica el atractivo de las universidades y de los títulos que se imparten en la Comunidad. "El sistema universitario de Castilla y León es un sistema atractivo", ha incidido.

Juan Carlos Suárez-Quiñones se ha pronunciado de este modo en San Andrés del Rabanedo (León), donde ha clausurado el Programa Mixto de Formación y Empleo.