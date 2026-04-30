Los autobuses de Burgos volverán a operar de forma habitual a partir del lunes y serán gratuitos un mes y medio

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en el Centro de Operaciones de Sanchinarro de EMT Madrid, a 24 de abril de 2026, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press

BURGOS, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses municipales de Burgos volverán a operar en sus frecuencias y horarios habituales a partir del lunes día 4 de mayo y serán totalmente gratuitos durante un mes y medio, una medida "excepcional" que busca paliar los efectos de la "catástrofe" sufrida tras el incendio en las cocheras municipales el pasado 20 de abril, que destruyó la mitad de la flota.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha anunciado esta medida que se implementará en todas las líneas a excepción de la línea 15 del centro histórico, por falta de minibuses, y convivirán con los 40 vehículos cedidos por la EMT de Madrid.

La gratuidad se debe a que estos últimos carecen de sistemas de pago y GPS, y se mantendrá hasta que se instalen los nuevos terminales.

La regidora ha cifrado el esfuerzo económico para las arcas municipales en unos 375.000 euros (correspondientes a la recaudación de mes y medio).

Para solucionar la falta de sistemas de cobro, la Junta de Gobierno ha aprobado la licitación urgente de 45 nuevos terminales (cubes) por un importe superior a los 800.000 euros.

Gracias a las gestiones realizadas con las UTEs de renting, el Consistorio incorporará otros 15 autobuses de refuerzo en la próxima semana.

Con estas incorporaciones, la ciudad dispondrá de una flota operativa superior a la que tenía antes del siniestro, lo que permitirá cubrir las posibles averías de los vehículos más antiguos.

VALORACIÓN DE DAÑOS

En cuanto a la valoración de daños, el Ayuntamiento ha decidido contratar un perito propio para defender los intereses municipales ante las aseguradoras.

"Hablamos de una pérdida patrimonial de decenas de millones de euros", ha afirmado la regidora, quien ha pedido cautela hasta que concluyan los informes de la Policía Científica y de los seguros.

Ayala ha avanzado que la próxima semana se convocará el Consejo de Movilidad para empezar a diseñar, de forma conjunta con la oposición, el futuro de las cocheras y el modelo energético de la flota burgalesa.

La alcaldesa ha reiterado su agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid por su "extrema generosidad", destacando que, además de los vehículos, la EMT ha facilitado un camión de repuestos, formación para los empleados y asesoramiento técnico basado en su modelo de gestión.