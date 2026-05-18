Los autores de los machetazos en Moreras no portaban armas en un cacheo previo e investigan como las lograron

1088050.1.260.149.20260518132616 Canales, durante la presentación de la oficina móvil de la Guardia Civil de Valladolid. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan cómo pudieron conseguir las armas los dos detenidos por los presuntos machetazos de la madrugada del pasado domingo en Las Moreras ya que en un cacheo previo no las portaban.

Así lo ha avanzado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que ha dado detalle de un nuevo incidente entre "grupos juveniles violentos", según ha definido, en el que resultaron heridos tres jóvenes, uno de ellos continúa en la UCI, con pronóstico grave si bien no se teme por su vida.

En declaraciones recogidas por Europa Press después de presentar la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) de la Guardia Civil de Valladolid, Canales ha reconocido que "preocupa" la concatenación de estos episodios, que se han recrudecido desde que falleciera un joven en la calle Democracia el pasado mes de febrero.

"Es un tema que se viene tratando ya desde hace años. La Brigada de Información de la Policía Nacional trabaja mucho y tiene mucha información al respecto. Los conoce, saben donde se reúne... hacen controles preventivos, se les registra, se les cachea...", ha asegurado para asegurar que en el último de los incidentes, el de Las Moreras, se cachearon a los grupos que estaban allí, entre ellos a los detenidos, y no se les encontró "arma alguna".

"¿Cómo llegaron esas armas, si es que se produjo con armas blancas? Pues es algo que está en investigación y que, en cualquier caso, lo que quiero dejar muy claro es que siempre que ha habido un acontecimiento de este tipo en Valladolid, y ya llevamos unos cuantos, ha habido una respuesta policial rápida con la puesta a disposición de las autoridades judiciales de los implicados o de los causantes de estos delitos", ha argumentado.

El subdelegado del Gobierno ha confirmado que esta agresión está relacionada con la que se produjo días antes en Laguna de Duero, en la que resultaron heridos otros dos jóvenes, uno de ellos también por arma blanca. "No sabemos con exactitud si es la respuesta a lo que ocurrió la pasada semana en Laguna de Duero, pero lo que sí está enmarcado es en el enfrentamiento entre grupos juveniles violentos", ha subrayado.

Canales ha explicado que se intenta "minimizar" esta situación desde diferentes ámbitos. Así, la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional tiene charlas y da formación a las AMPAs, también en institutos y en asociaciones cercanas a familias "con hijos de estas características", además de reuniones con serivicios sociales y otras entidades.

También se forma a Policía Municipal "por parte de unidades especializadas" de la Nacional, al tiempo que ha considerado que el diálogo es "fluido" y la colaboración "permanente" entre los distintos cuerpos de seguridad.

Por último, ha insistido en que la información que se tiene de estos grupos es "prolija y abundante" y que se hacen los "controles específicos" para evitar que se produzcan estos enfrentamientos, pero ha evidencia que el control "no es absoluto"