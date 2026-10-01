Autorizada la licitación de las obras para la Unidad Satélite de Radioterapia en el Hospital El Bierzo

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VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves a la Gerencia Regional de Salud la licitación por 5,22 millones de euros para la construcción de la Unidad Satélite de Radioterapia en el Hospital El Bierzo que tendrán un plazo de ejecución de 18 meses desde que se firme el acta de replanteo.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo ya ha solicitado al Ayuntamiento de Ponferrada la correspondiente licencia urbanística para poder iniciar estas obras.

La zona destinada para la unidad será la planta baja del módulo localizado al sur de la parcela, el más reciente del complejo hospitalario, y la previsión es ocupar parte de los antiguos archivos del hospital, un espacio a doble altura donde se ha construido también el nuevo Servicio de Rehabilitación.

Por su parte, los dos búnkeres para los aceleradores lineales, dadas las necesidades constructivas que requieren, se ubicarán en la zona de ampliación prevista junto al edificio.

El portavoz ha explicado también que esta nueva unidad estará conectada de forma interna con el resto del Hospital permitiendo el tránsito interior de pacientes y profesionales y ha avanzado que se generará un acceso directo desde el exterior a la Unidad Satélite de Radioterapia, independiente del resto de accesos al hospital.

El proyecto que se ejecutará una vez adjudicadas las obras contará con una superficie funcional de 684 metros cuadrados distribuidos en seis áreas diferenciadas, contempla diversis espacios asistenciales, entre ellos el área de tratamiento con dos búnkeres para aceleradores lineales, dos cabinas de pacientes, sala de control, tres consultas médicas, aseos de pacientes y almacén.

Asismismo, habrá un área de recepción, con secretaría-administración, y sala de espera de pacientes con aseos; un área de preparación, hospital de día y curas enfermería con dos salas de preparación, recuperación y hospital de día, una consulta de enfermería y una sala de curas y un área de simulación con una sala de simulación TAC con dos cabinas de pacientes, una sala de control, aseo para pacientes y almacén.

A estas se une un área de planificación con una sala de trabajo dosimetría, una sala de moldes, un despacho de radiofísica y almacén y un área de personal con una sala de reuniones, una sala de descanso, vestuarios y aseos para el personal, además de locales de apoyo y servicios: locales de sucio y limpieza, almacenes y zona limpia.

El portavoz ha precisado que a los 5,22 millones previstos en la licitación de las obras hay que sumar el importe del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución (187.550 euros) y el equipamiento de mobiliario y alta tecnología de la unidad -contará por ejemplo con un acelerador lineal valorado en tres millones de euros y un TAC Simulador de 600.000 euros, por lo que el total de la actuación supondrá una inversión estimada de 10.530.143 euros.