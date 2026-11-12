Autorizado un gasto de 10,4 millones para modernización en la Comunidad de Regantes de Canal de Villadangos (León)

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha aprobado el gasto para la contratación de las obras del proyecto de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos (León), en su Fase I, con un presupuesto base de licitación de 10.474.430 euros.

El objetivo de esta actuación es la modernización de las infraestructuras de riego en una superficie de 2.954 hectáreas en los términos municipales de Villadangos del Páramo y Chozas de Abajo, en la provincia de León.

La intervención permitirá dotar a la zona de unas instalaciones adaptadas a las necesidades actuales del regadío, con el objetivo de favorecer una gestión más eficiente de los recursos hídricos y mejorar las condiciones de trabajo y competitividad de las explotaciones agrarias.

El proyecto contempla la construcción de la tubería de abastecimiento y la estación de bombeo destinada a garantizar las condiciones necesarias para la distribución del agua a través de la red.

Además de la instalación eléctrica, junto con la construcción de una subestación de maniobra y reparto en el tramo inicial de la red de riego, los trabajos también contemplan la retirada de las infraestructuras de riego existentes que no coincidan con la nueva red proyectada, así como las actuaciones de reposición que resulten necesarias para adecuar el espacio afectado por las obras.

Esta actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC 2023-2027).