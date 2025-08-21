Autorizado el realojo de cuatro localidades afectadas por el incendio de Porto (Zamora)

ZAMORA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cecopi de Zamora ha autorizado el realojo de las localidades de Coso de Sanabria, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y San Justo, afectadas por el incendio de Porto.

El operativo desplegado en la zona, en Índice de Gravedad Potencial 2, está compuesto por 250 efectivos centrados en actuar en las "zonas calientes", tal y como apuntó este mediodía su responsable, Manuel Moreno, quien añadió que el equipo funciona con 14 medios aéreos para combatir las llamas que han puesto en jaque al entorno del Parque Natural del Lago de Sanabria.

Esas zonas calientes se concentraban en el término de San Ciprián y de los Cañones del Tera, mientras que en la zona de Ribadelago se actuaba para evitar que el fuego pasara a la ladera sur del río Cárdena.

Por el momento, la estrategia está combinando "ataque directo y fuego técnico" en un incendio en el que todavía "quedan muchas horas por delante para hablar de estabilizar".