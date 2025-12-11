Autorizados 1,5 millones a un centenar municipios para iniciativas de mejora del patrimonio natural

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado hoy en la reunión del Consejo de Gobierno una inversión de 1.501.938 euros destinada a la concesión directa de diversas subvenciones a 100 municipios y una mancomunidad que forman parte de las Zonas de Influencia Socioeconómica (ZIS) de determinados espacios naturales de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

El objetivo es realizar actuaciones de mejora del medio natural y la calidad de vida de los habitantes mediante la rehabilitación y conservación del patrimonio cultural, creación de infraestructuras y mejora de equipamientos, detalla la Junta a través de un comunicado.

Las 101 entidades van a llevar a cabo actuaciones de diversa índole, tales como pavimentación; alumbrado; obras de abastecimiento y depuración de aguas; acondicionamiento de caminos y vías; rehabilitación y acondicionamiento de edificaciones; adecuación de espacios de recreo e instalaciones deportivas; promoción turística de entornos naturales; instalación de cartelería y de contenedores de residuos, entre otras.

La naturaleza de las intervenciones, las especiales singularidades que presentan las actividades que se van a subvencionar y sus beneficiarios justifican la concesión directa de las ayudas por concurrir razones de interés público, social, económico o humanitario, finaliza la información.