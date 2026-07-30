Autorizados 190.000 euros para financiar excavaciones e investigación en Atapuerca

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado dos subvenciones por un montante de 190.000 euros para el desarrollo del proyecto de excavación e investigación arqueo-paleontológica en la Sierra de Atapuerca 2026, cuya campaña de excavaciones se ha llevado a cabo en los yacimientos arqueológicos entre el 20 de junio y el 24 de julio.

En concreto, se trata de una subvención a la Fundación Atapuerca, por un importe de 100.000 euros y otra para la Universidad de Burgos de 90.000 euros destinadas a contribuir en el desarrollo de las labores de excavación, comunicación y adecuación de infraestructuras vinculadas a los yacimientos arqueológicos, detalla la Junta a través de un comunicado.

La subvención a la Fundación Atapuerca se destina a financiar actuaciones de seguridad y logística para la campaña de excavaciones 2026, la adecuación de los caminos de acceso y la difusión de las actividades realizadas por la entidad.

La actividad planificada por la Fundación comprende objetivos como fomentar la investigación científica en torno a los yacimientos, promover la formación de investigadores y de nuevos doctores o contribuir a la difusión de los hallazgos científicos entre la sociedad en general así como en foros especializados.

En este sentido, las actuaciones se orientan a proporcionar los recursos necesarios para el correcto desarrollo de la campaña anual de excavaciones arqueológicas, el fortalecimiento de las labores de comunicación y difusión de los resultados científicos, así como la mejora de las infraestructuras de acceso a los yacimientos. Todo ello configura un conjunto de intervenciones coherentes entre sí, que responden a una visión integrada del patrimonio como recurso científico, cultural y social, detalla la información.

Por su parte, la Universidad de Burgos recibe una subvención de 90.000 euros para impulsar, apoyar y contribuir las sucesivas campañas de excavación que realiza en los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca.