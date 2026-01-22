Autorizados 190.000 euros para mejorar el acceso y el área recreativa de El Chorro de Navafría (Segovia)

VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al encargo a Tragsa de actuaciones destinadas a la conservación de la biodiversidad mediante el acondicionamiento del vial de acceso y la mejora del área recreativa de El Chorro, en el término municipal de Navafría (Segovia).

El presupuesto total asciende a 189.993 euros, financiados por la Unión Europea - Fondo Next Generation EU, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Las actuaciones se desarrollarán en el área recreativa de El Chorro (Navafría), ubicada dentro del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama y de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, un enclave de elevada afluencia de visitantes que precisa una mejora de sus zonas de estacionamiento y ordenación de las plazas.

El encargo a Tragsa contempla la adecuación y ordenación de los aparcamientos superior e inferior del área recreativa, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, la seguridad y la integración ambiental de estas infraestructuras.

En el aparcamiento superior se habilitarán 126 plazas para turismos, además de plazas específicas para personas con movilidad reducida, vehículos de emergencia, autobuses y vehículos de dos ruedas. En el aparcamiento inferior se crearán 95 plazas para turismos, junto con plazas reservadas para personas con movilidad reducida, emergencias y motocicletas.

Para ello, se ejecutarán actuaciones como la regularización de las superficies mediante aportes de material granular, la demolición de elementos obsoletos, la delimitación ordenada de las plazas, la instalación de señalización adecuada, y la ejecución de sistemas de recogida y tratamiento de aguas pluviales, incluido un separador de hidrocarburos previo al vertido al río Cega.

Estas actuaciones permitirán frenar la erosión del terreno, proteger las raíces del arbolado existente y evitar el estacionamiento desordenado de vehículos.