Autorizados 240.000 euros para revitalizar la gestión del patrimonio de San Esteban de Gormaz (Soria)

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención de 240.000 euros al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, en Soria para la ejecución del proyecto 'Progresar Gormaz: gestión activa del patrimonio cultural revitalizador del patrimonio de San Esteban de Gormaz', con el objetivo de "preservar el legado histórico y cultural del municipio, impulsar su dinamización socioeconómica, generar empleo vinculado a la gestión patrimonial y cultural, y contribuir a la lucha contra la despoblación mediante la revitalización del territorio como destino cultural sostenible y competitivo".

El proyecto contempla la consolidación estructural y restauración de los tramos de muralla y del cubo musulmán, así como la recreación interpretativa de la desaparecida Puerta de San Gregorio, compatibilizando la intervención con las necesidades actuales de accesibilidad y movilidad urbana. Se habilitará el cubo musulmán como mirador visitable, incorporando un recorrido seguro que permita contemplar una panorámica del conjunto histórico y del paisaje circundante, detalla la Junta a través de un comunicado.

Además, se instalarán recursos interpretativos y tecnológicos, como paneles informativos, señalética, aplicaciones móviles y sistemas de realidad aumentada, para facilitar la comprensión del valor histórico del recinto amurallado y su papel defensivo en la Edad Media. También, se incluye la adecuación de un edificio recientemente adquirido por el Ayuntamiento, para albergar un espacio de recepción e interpretación.

Este espacio funcionará como centro neurálgico para la gestión del patrimonio, la coordinación de actividades culturales y la dinamización turística, incorporando tecnologías innovadoras que permitan ofrecer experiencias inmersivas y contenidos digitales.

Por otra parte, se prevé la creación de una sala polivalente destinada a exposiciones, talleres y conferencias, así como la integración del trazado arqueológico de la muralla en el diseño del edificio, mediante soluciones constructivas que permitan su visualización y conservación.

Paralelamente, se desarrollará una aplicación móvil que actuará como guía interactiva para los visitantes, ofreciendo información sobre puntos de interés, rutas patrimoniales, eventos y servicios locales, con funcionalidades avanzadas como geolocalización, realidad aumentada, itinerarios personalizados y sistema de reservas.

Esta herramienta permitirá centralizar la oferta cultural y turística del municipio, mejorar la gestión de recursos y generar una experiencia innovadora para el usuario.