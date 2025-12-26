Auvasa autoriza los contratos para adquirir por 2,36 millones de euros los cinco autobuses que se incorporarán en 2027

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez (izda), y el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas (dcha), en la última presentación de autobuses de Auvasa. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Tráfico y Movilidad y presidente de Auvasa, Alberto Gutiérrez Alberca, ha informado al Consejo de Administración de la empresa municipa, celebrado este viernes, sobre el contrato para la adquisición de cinco autobuses rígidos de 12 metros, propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC), por un importe de 2.359.500 euros.

La adquisición fue avanzada por el concejal de Hacienda y Personal, Francisco Blanco, el pasado martes en el Pleno extraordinario de Presupuestos.

Según señalan fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la licitación se iniciará en los últimos días de este mes de diciembre, con el objeto de que estos autobuses se incorporen a la empresa en 2027.

Estos cinco autobuses se añaden a los seis autobuses articulados de GNC que se incorporaron al servicio en septiembre de 2025 y los tres autobuses rígidos que se incorporarán en el primer semestre del próximo año.

El equipo de Gobierno ha destacado que con estos catorce autobuses la inversión en la flota alcanza un importe de 6 millones de euros.

Asimismo, se ha autorizado la contratación de una póliza de seguro relativa al riesgo colectivo de vida, fallecimiento e invalidez permanente total para el personal al servicio de Auvasa, de acuerdo a los términos incluidos en el convenio colectivo de la empresa. La licitación de este contrato asciende a 950.000 euros y tiene una duración de dos años.

Asimismo, se ha autorizado un contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de Auvasa en la Calle Bronce, del aparcamiento de la Plaza Mayor, del local del hub ciclologística de la calle Arribas y del local de la atención a la ciudadanía de Auvasa.

El importe total de esta licitación es de 278.139 euros y su duración es de dos años.