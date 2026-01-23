Auxiliada una nonagenaria esta semana en León capital que se encontraba desorientada de madrugada en la calle

Una nonagenaria agradece la atención prestada por agentes de la Policía Nacional de León tras auxiliarla de madrugada al encontrarse desorientada en la capital leonesa. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla de la Policía Nacional de la Comisaría de León localizó a principios de esta semana a una nonagenaria a la que tuvo que auxiliar al localizarla desorientada de madrugada en una zona céntrica de la capital leonesa.

Alrededor de las 3.00 horas, mientras la patrulla recorría la zona de la Plaza de las Cortes, los agentes detectaron a una mujer de 91 años que caminaba sola por la vía pública, vestida con bata y zapatillas de andar por casa, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Al interesarse por su situación comprobaron que se encontraba desorientada y que no sabía indicar dónde residía. Las bajas temperaturas de la noche suponían, además, un riesgo añadido para su salud, por lo que "de manera inmediata y priorizando su bienestar", los policías la trasladaron al vehículo policial para resguardarla del frío y tranquilizarla.

A continuación se iniciaron gestiones de identificación en coordinación con la Sala Cimacc y el Hospital de León, lo que permitió conocer finalmente su identidad y su domicilio.

La mujer, de 91 años, fue trasladada con total seguridad hasta su hogar, donde su cuidadora aún no se había percatado de su ausencia. "Afortunadamente, se encontraba en perfecto estado de salud", han señalado las mismas fuentes.

Días después, la mujer ha acudido personalmente a la Comisaría de la Policía Nacional para agradecer la atención recibida. Tanto ella como su familia quisieron expresar su profundo agradecimiento por el trato humano, cercano y profesional dispensado por los agentes.

La Policía Nacional ha puesto en valor este tipo de actuaciones que reflejan el compromiso diario de sus profesionales no solo con la seguridad ciudadana, sino también con la protección, el cuidado y la atención a las personas más vulnerables. "Una labor que va más allá del uniforme y que se sustenta en la dedicación, la vocación de servicio y la calidad humana de quienes integran la Policía Nacional", ha concluido.