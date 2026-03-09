Auxiliado un varón de 74 años tras caerse cuando hacía una ruta en la Fuentona del Río Rudrón (Burgos)

Patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a un varón de 74 años que sufrió una aparatosa caída golpeándose la cabeza cuando practicaba una ruta a pie en compañía de otra persona, por los parajes de la Fuentona del Río Rudrón.

La llamada, alertando del suceso, entró en la Central de Servicios de la Guardia Civil de Burgos a las 16.40 horas de ayer domingo 8 de marzo, informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

En el aviso se informaba que una pareja de senderistas se encontraba desorientada y que uno de ellos había sufrido un fuerte impacto en la cabeza como consecuencia de una caída en una zona peligrosa y que no podían avanzar por cansancio.

Agentes de los Puestos de Villarcayo y Quincoces de Yuso se acercaron al lugar y en vehículo oficial iniciaron una primera aproximación para, al rato, abandonar éste y proseguir a pie, ascendiendo por una peligrosa, dura y larga pendiente que les llevó hasta el punto donde, al parecer, se encontraban las personas, con resultado negativo.

Con las coordenadas exactas desde donde se había realizado la primera llamada telefónica de auxilio, los guardias civiles retomaron la búsqueda hasta dicho paraje, zona montañosa, escarpada y de difícil acceso. Pasadas las 18.00 horas localizaron a la pareja, asustada y atenazada; el hombre presentaba un fuerte traumatismo en la cabeza -con heridas sangrantes-, además de un extenso hematoma en dicha zona y cierto abatimiento por cansancio.

Tras recibir las primeras atenciones, los rescatadores iniciaron el camino de regreso acompañándoles -no sin dificultad- en todo momento en el descenso por el peligroso terreno, hasta llegar al vehículo oficial, lugar desde el que fueron evacuados hasta la localidad de Hoyos del Tozo, punto más cercano y seguro para una fácil y rápida extracción, donde permanecía una ambulancia para el traslado del herido a un centro hospitalario.