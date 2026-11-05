Auxiliado un varón que estaba en el balcón de una vivienda en llamas en Ponferrada (León)

Archivo - Vehículo de los bomberos de Ponferrada. - JCYL - Archivo

LEÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años fue trasladado al hospital tras el incendio de una vivienda de un bloque situado en el número 5 de la calle Campillín en Ponferrada.

Los hechos se produjeron en la noche del miércoles, a las 20.58 horas, momento en el que el 1-1-2 dio aviso a los Bomberos y la Policía Municipal de Ponferrada y al Cuerpo Nacional de Policía, que poco después informó de que en uno de los balcones se encuentra una persona que necesita ayuda.

Ante esta nueva situación, la sala del 1-1-2 avisó también a Emergencias Sanitarias - Sacyl que envió una ambulancia de soporte vital básico. Atendieron finalmente al varón que fue trasladado más tarde al hospital de Ponferrada.