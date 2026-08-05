Auxilian a un parapentista que se golpeó la espalda al aterrizar en Tórtoles (Ávila)

Una imagen del rescate del parapentista herido en Ávila. - JCYL

ÁVILA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Grupo de Rescate de la Junta han auxiliado hoy a un parapentista de unos 30 años que se golpeó la espalda al aterrizar en una pradera entre Bonilla de la Sierra y Tórtoles, en la provincia de Ávila.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 15.18 horas en la que se informaba de los hechos.

El gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia. Además contactó con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente. Primero ha localizado la ubicación exacta de la víctima para movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil Cos de Ávila y a los bomberos de Ávila.

Al llegar, el helicóptero de rescate facilitó el acceso a los rescatadores en apoyo patín total. Tras ser valorado en el lugar, los rescatadores estabilizaron al parapentista herido y le inmovilizaron en una camilla con colchón de vacío. A continuación, el GRS inició vuelto hasta el punto de traspaso del paciente, pactado con Sacyl, en Ávila donde esperab una ambulancia soporte vital básico (SVB) que le ha trasladado al Complejo Asistencia de Ávila.