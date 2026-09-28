Auxilian a un varón que abandonó su vehículo y se subió al tejado de una casa en Quintanilla (Valladolid)

Intervención de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han auxiliado a una persona que se encontraba desorientada, con síntomas de alucinaciones y en estado de agitación, tras abandonar su vehículo y subirse al tejado de una vivienda en el municipio de Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

La actuación comenzó después de que varios vecinos de la localidad alertaran a los agentes a través de diversas llamadas telefónicas sobre la presencia de un turismo cuyo conductor circulaba de manera "errática" por las calles del municipio. Posteriormente, el vehículo fue localizado abandonado en la travesía, informa la Comandancia a través de un comunicado.

De forma inmediata, varias patrullas de servicio se desplazaron a la zona para dar con el paradero del conductor al que localizaron subido en el tejado de un inmueble situado a unos 400 metros de distancia del lugar donde había dejado el automóvil.

Tras advertir de la situación a los moradores de la vivienda y solicitar su autorización para acceder a la cubierta, los guardias civiles iniciaron una conversación de varios minutos con el hombre para tratar de calmarlo.

En un momento de descuido, uno de los agentes se encaramó al tejado, logró sujetarlo y, una vez tranquilizada la situación, consiguieron bajarlo de la superficie.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios médicos de Quintanilla de Onésimo, que trasladaron a esta persona al ambulatorio de la localidad para recibir atención médica