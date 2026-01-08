AV Alcaldesa de Burgos pierde la cuestión de confianza y se abre plazo de un mes para una moción de censura

BURGOS, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, la popular Cristina Ayala, ha perdido la cuestión de confianza a la que se ha sometido en una sesión plenaria que se ha celebrado este jueves y que ha contado con 16 votos en contra de PSOE y Vox, y los 11 a favor del PP.

Ayala ha asegurado que desde el equipo de Gobierno se han intentado "todas las opciones" para poder sacar adelante el proyecto de presupuestos para 2026, como ha sido "negociar" con los dos grupos de la oposición y someterse a una cuestión de confianza, porque considera que al someterse a esta cuestión está poniendo "los intereses de la ciudad por encima" de su propio cargo de alcaldesa.

"Lo que hacemos es ser valientes con esta propuesta de cuestión de confianza en el único objetivo de que Burgos siga avanzando", ha afirmado Cristina Ayala, quien tiene la sensación de que a muchos votantes de Vox les hubiera gustado que se hubieran apoyado los presupuestos desde esta formación.

"Vox es nuestro socio natural. Siempre lo ha sido y así siempre les hemos tratado", ha enfatizado la alcaldesa, quien ha reconocido que lo no gustaría romper puentes del todo con Vox" porque ambas formaciones están "condenadas a entenderse".