La avenida Palencia de León se cortará al tráfico este lunes por labores de reparación de la vía

LEÓN 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado de que la avenida Palencia, a la altura de la estación de Adif, se cortará al tráfico este lunes, 4 de mayo, desde las 9.30 horas, como consecuencia de unas labores de reparación de la vía.

La duración de las restricciones en la circulación dependerá del tiempo que precisen los trabajos de reparación, que provocarán el corte de los dos carriles centrales de la vía, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La obra estará señalizada y la Policía Local establecerá un servicio de vigilancia, gestión y regulación del tráfico rodado, así como un refuerzo de las vías de circulación alternativas.