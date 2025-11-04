Ávila acogerá la cuarta feria de empleo Ávil@jobs con "buenas expectativas" para empresas y demandantes de empleo

El presidente de la Cámara de Comercio de Ávila, Alberto Pascual, acompañado de Mercedes Contreras, directora de la entidad; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, y del gerente del ECYL, Javier Jiménez. - EUROPA PRESS

ÁVILA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila acogerá el 19 de noviembre la cuarta edición de la Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación Ávil@jobs, que llega con "buenas expectativas" para empresas, emprendedores y demandantes de empleo.

Así se ha señalado durante la presentación de la cuarta edición del evento, que se desarrollará entre las 9.30 y las 14.30 horas del día 19 de noviembre, cuando se darán cita 40 empresas e instituciones, aunque mantiene el plazo de inscripción abierto hasta completar el aforo del Centro.

Organizada por la Cámara de Ávila y la Junta de Castilla y León, la feria tendrá una parte formativa en el programa, que pondrá el acento en la estrategia empresarial, en el papel de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, así como en dotar de habilidades y actitudes a los desempleados y emprendedores.

Así lo ha explicado el presidente de la Cámara de Comercio de Ávila, Alberto Pascual, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, y del gerente del ECYL, Javier Jiménez.

Las empresas e instituciones ofertarán 86 puestos de trabajo en sectores como sanidad, agroalimentación, logística, electricidad, formación, comercio, energía, construcción, ingeniería y transportes, entre otros.

DEMANDA DE TRABAJADORES

Esta feria refleja la necesidad de las empresas de crecer y la demanda de profesionales, además de conectar talento con ideas, ha señalado Pascual, quien ha valorado el plus que supone que estos eventos sean también "una manera de conectarse de tú a tú para crear sinergias e ir más allá del contacto en redes sociales".

La Junta de Castilla y León colabora con 25.000 euros en este evento, 10.000 euros más que en el año 2024, según ha explicado José Francisco Hernández, quien también ha destacado la fructífera colaboración público-privada y ha recordado que uno de los objetivos del encuentro es la retención de talento y el impulso al emprendimiento para mejorar la empleabilidad de los asistentes.

Además, las sesiones formativas contarán con varios expertos en formación y empleo. En concreto, el programa comenzará en la Sala de Cámara del Lienzo Norte, con los responsables del Área de Empleo y Formación del ECYL de Ávila, Rafael Obregón Martín y María Concepción Sata Olaya, quienes abordarán las ayudas y subvenciones vigentes para los desempleados. Después, Sergio Vuelta impartirá la ponencia 'Construyendo el Futuro: Empresas, Talento y Cultura en Ciberseguridad'.

También estará presente el reconocido mago Miguel de Lucas, psicólogo especialista de motivación y presentador de varios programas de televisión, que abordará una ponencia motivacional titulada 'Hay un mago en ti', para que a través de la magia se descubran las propias capacidades. Después, el empresario, consultor y líder en negocios de inteligencia artificial Gustavo Beltrán abordará la perspectiva empresarial cómo y cuándo aplicar en los negocios la IA, para dar paso finalmente a María Negri, que impartirá el taller 'Emprender es la Nueva Revolución'.