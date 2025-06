Por Ávila acusa a Mañueco de "profundizar" en las "desigualdades" entre provincias con una "política centralista"

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Por Ávila Pedro José Pascual ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "profundizar" en las "desigualdades" entre las provincias de la Comunidad con su "política centralista", ante lo que este le ha señalado por "retorcer la verdad" y "no querer ver lo realizado".

En el Pleno de las Cortes de este martes, 10 de junio, Pascual ha lamentado que Ávila "siempre es una de las perjudicadas dentro de la Comunidad", algo que, ha criticado, el jefe del Ejecutivo ve como "victimismo".

"Pues también ustedes son victimistas cuando piden al Estado", ha espetado al respecto a la Junta, para censurar que la provincia abulense sea "siempre la novena" mientras "enfrenta desafíos socioeconómicos y sanitarios". "Durante décadas la Junta ha mostrado una política centralista que perpetúa un desarrollo desigual y condena a Ávila a una desventaja estructural", ha apostillado.

En este sentido, considera que con el Gobierno de Fernández Mañueco "no solo no se han corregido las desigualdades, si no que sen muchos caso se han profundizado", y ha advertido de que el Ejecutivo autonómico "colabora en el mantenimiento de una política polarizada que busca el enfrentamiento, además de mantener una política de promesas incumplidas, lo que impide que Ávila y otras provincias alcancen la situación que tienen otras dentro de Castilla y León".

"Victimismo es retorcer la verdad. Victimismo es no querer ver los hechos y lo realizado", ha respondido Fernández Mañueco, para recordar a Por Ávila medidas como la implantación de la unidad satéite de radioterapia en la provincia, o la unidad de ICTUS que será una "realidad" este año, además de otras medidas como la gratuidad del transporte público o el inicio de las obras de ampliación del Polígono de Vicolozano.

"Qué lástima que no lo reconozca porque una mano buena le hemos echado al ayuntamiento que gobierna su formación política", ha agregado, para recordar, asimismo, que la Junta ha "prorrogado los planes industriales de Ávila y el de Medina del campo que tiene una influencia directa en Arévalo".