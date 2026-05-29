Ávila aúna patrimonio arquitectónico y musical con el estreno mundial de 'El entierro del conde orgaz'

Ávila aúna patrimonio arquiectónico y musical con el estreno mundial de 'El entierro del conde orgaz' - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El patrimonio arquitectónico de la ciudad de Ávila se conjugará esta tarde con el musical de la mano de la Orquesta y Coro RTVE en el estreno mundial de 0El entierro del conde Orgaz', de Stephane Delplace.

El Real Monasterio de Santo Tomás acogerá esta tarde, a partir de las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, el estreno de esta obra en el marco de un concierto que se engloba en el ciclo Auralia de la Orquesta y Coro RTVE, en el que explorarán un repertorio que tiende puentes entre el barroco europeo y la composición actual, para ofrecer un diálogo musical que atraviesa los siglos.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Carlos López, junto con el gerente de la Orquesta y Coro RTVE, Manuel Ventero; el compositor y autor de la obra, Stephane Delplace, y el director de la Orquesta y Coro RTVE, Mark Korovitch, han presentado este concierto que incluirá, además, la interpretación de Chaconne en Sol menor, de Henry Purcell, en los arreglos de Benjamin Britten, y, para cerrar el programa, la Cantata número 4 Christ lag in Todesbanden (Cristo yacía encadenado), de Johann Sebastian Bach, una de las piezas más emblemáticas del maestro alemán.

El concierto, que llega a Ávila de la mano de la Orquesta y Coro RTVE, el Consistorio y el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, tendrá su tendrá su principal atractivo en el estreno mundial de la obra 'El Entierro del Conde de Orgaz' (1953), del compositor Stéphane Delplace, un réquiem interpretado por la mezzosoprano solista Ekaterina Antipova.

La elección de Ávila para este estreno procede de la "estrecha vinculación histórica" de la casa de Orgaz con la ciudad, según se ha puesto de relieve durante la rueda de prensa celebrada este viernes.

El linaje se asentó en Ávila en el siglo XV a través de los Lezquina, cuya casona palaciega --en la calle Lesquinas, nominada así en su honor desde mediados del siglo XIX, frente al actual Colegio Diocesano-- fue la última residencia de Gonzalo Crespí de Valldaura y Bosch-Labrús, XXI conde de Orgaz.

Este 'gran señor de Ávila' convirtió su mansión en el custodio de uno de los archivos nobiliarios privados más importantes de España, trasladado a la ciudad por sus óptimas condiciones de frío y sequedad para la conservación documental.