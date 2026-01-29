Por Ávila confía en aumentar su representación en Cortes para "revertir" políticas que "lastran" a la provincia

ÁVILA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Por Ávila ha presentado su candidatura a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, encabezada por Pedro Pascual, con el objetivo de incrementar su representación en las Cortes y "reforzar" así su capacidad de "influencia directa" en el Gobierno autonómico, por lo que ven en la cita electoral "una oportunidad única para revertir políticas que, a su juicio, han lastrado durante años el desarrollo de la provincia".

El presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, ha comparecido acompañado por el actual procurador y candidato, Pedro Pascual, en un acto en el que ha defendido la "utilidad" del trabajo realizado por la formación en los últimos seis años y ha subrayado la necesidad de "implementar y subir" la presencia del partido en el Parlamento autonómico para "seguir siendo decisivos."

Budiño ha señalado que la experiencia de otras comunidades, como Extremadura, demuestra la "importancia de contar con formaciones provinciales con capacidad real de influencia", y ha remarcado que en Castilla y León los abulenses tienen esa opción "a través de Por Ávila".

En este sentido, ha destacado el trabajo desarrollado por Pedro Pascual en las Cortes, al que ha atribuido la incorporación al debate político autonómico de "demandas históricas" de la provincia que, con el paso del tiempo, han acabado "materializándose".

Entre los logros citados, ha mencionado la puesta en marcha de la unidad de ictus, el helipuerto sanitario, el hospital de día oncohematológico y la mejora del transporte sanitario, iniciativas que, según ha recordado, fueron inicialmente rechazadas por el Partido Popular y Vox y que posteriormente han sido asumidas.

Budiño ha insistido en que Por Ávila no busca "el titular fácil ni la fotografía, sino resultados concretos para la provincia", y ha defendido que la formación ha sido "leal a los compromisos adquiridos con los votantes".

Por su parte, Pedro Pascual, ha realizado un balance de la legislatura y ha afirmado que, a su juicio, los grandes grupos políticos han estado "más centrados en la confrontación nacional que en resolver los problemas específicos de Castilla y León y de Ávila".

Frente a ello, ha defendido que Por Ávila ha apoyado cualquier iniciativa, "venga de donde venga", siempre que haya sido "beneficiosa para la provincia o para la Comunidad".

El procurador ha destacado igualmente el volumen de iniciativas registradas durante estos años, tanto en forma de preguntas como de propuestas y enmiendas presupuestarias, y ha asegurado que muchas de ellas han salido adelante por tratarse de medidas "necesarias y razonables".

En este contexto, ha apuntado que la falta de avances en etapas anteriores se debió, en muchos casos, a la ausencia de voluntad política para acometerlas cuando realmente habría sido "fácil" hacerlo.

También Pascual ha recordado otras actuaciones impulsadas desde su escaño, como que Castilla y León sea una comunidad cardioprotegida, la mejora del transporte sanitario, la actuación en la carretera CL-505, el incremento de las indemnizaciones por ataques de lobos o el proyecto de residencias socio-sanitarias, además de reivindicar pendientes como las infraestructuras viarias, la energía eléctrica para el polígono de Vicolozano o la construcción de nuevos centros educativos.

MAYOR VISIBILIDAD

Asimismo, ha subrayado que Por Ávila ha conseguido que la provincia tenga una "mayor visibilidad" en las Cortes, especialmente en ámbitos como la sanidad, y ha defendido que cuando se abordan estos asuntos "se escucha la voz de Ávila en el Parlamento autonómico".

Pedro Pascual ha reconocido que afronta esta nueva candidatura con "más ilusión todavía" que en anteriores ocasiones, una motivación que ha atribuido "tanto a la experiencia acumulada durante estos años como al convencimiento de que, con voluntad política, es posible seguir avanzando en soluciones concretas para la provincia".

Durante la presentación de la candidatura, también se ha puesto el acento en los perfiles que acompañan a Pascual en la lista, con Pilar Muñollero como número dos, vinculada al ámbito educativo, y Adrián Mateo como número tres, con experiencia en infraestructuras; dos áreas que, junto a la sanidad, la formación considera pilares fundamentales de su proyecto político para la provincia.

Tanto Budiño como Pascual han coincidido en señalar que Por Ávila afronta estas elecciones con la intención de "seguir influyendo en la política autonómica desde una posición reivindicativa y práctica", y han apelado al voto de los abulenses "para reforzar una representación que permita defender, con mayor peso, los intereses de la provincia en las Cortes".