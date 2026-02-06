Ávila, León y Zamora en aviso naranja y seis provincias más amarillo por nieve, lluvia y granizo desde mañana

Avisos de la Aemet para Castilla y León para el 7 de febrero de 2026. - AEMET

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, León y Zamora estarán en aviso naranja y otras seis provincias de Castilla y León en amarillo por nieve y lluvias a lo largo de este sábado, 7 de febrero, según la información de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) recogido por Europa Press.

En concreto, en el Sistema Central en Ávila el aviso naranja (peligro importante) estará en vigor entre las 11.00 y las 10.00 horas del domingo por acumulación de nieve en 24 horas que pueden llegar a 20 centímetros en cotas a partir de 1.200 o 1.300 metros y por debajo de menores espesores. Por el mismo motivo también estará en esta situación la Cordillera Cantábrica en León, aunque entrará en vigor a partir de las 14.00 horas (también se prolonga hasta las 10.00 horas del domingo), al igual que ocurre en la zona de Sanabria en Zamora.

Las nevadas también mantendrán en aviso amarillo (peligro bajo) a otras seis provincias de la Comunidad a partir de las 11.00 horas, cuando se irán activando por acumulaciones de entre dos y diez centímetros en 24 horas. Las cotas en las que se podrían registrar van desde los 800-1.000 metros en el caso del Sur de Ávila y la Zona de El Bierzo (León), donde más bajo se esperan las nevadas, a 1.000 o 1.200.

En esta situación se encontrarán también el Sistema Central de Salamanca, Segovia y Soria junto con la Meseta en estas dos últimas provincias, la Ibérica en Burgos y en la zona soriana, El Bierzo y la Cordillera Cantábrica en Palencia.

Además, en el sur de Salamanca y Ávila habrá aviso amarillo por la posibilidad de precipitaciones de 15 milímetros ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo en una hora (entre las 6.00 y las 18.00 horas) y lluvias que pueden llegar a acumulaciones de 40 milímetros en doce horas (el aviso comienza a la misma hora y se extiende hasta la medianoche).