Por Ávila reclama "medidas reales y recursos concretos" contra el envejecimiento y la despoblación

ÁVILA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Ávila para las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, Pedro Pascual, ha exigido hoy "medidas reales y con recursos concretos para abordar los problemas de envejecimiento y despoblación que sufren gran parte de los municipios rurales de nuestra Comunidad".

El candidato para las próximas elecciones de Castilla y León, Pedro Pascual, ha señalado que el envejecimiento de la población en el medio rural "no es un fenómeno coyuntural, sino la consecuencia de décadas de desatención y políticas insuficientes" que, de continuar, pueden dejar a los pueblos "sin servicios básicos, sin oportunidades laborales y sin perspectivas de futuro para las familias y especialmente para la juventud".

Asimismo, Pascual ha puesto sobre la mesa la "necesidad" de potenciar incentivos fiscales y ayudas directas que acompañen a quienes decidan emprender o fijar su residencia en áreas rurales, así como incrementar los programas que faciliten el relevo generacional en el medio rural.

En este sentido, el candidato de Por Ávila ha lamentado que el envejecimiento y la falta de oportunidades sean "dos de los mayores problemas de Castilla y León".

"No podemos aceptar que tantos castellanos y leoneses abandonen sus raíces por falta de oportunidades, por lo que la Junta debe actuar ya de manera más efectiva planteando un proyecto que devuelva vida y esperanza a nuestros pueblos", ha concluido Pascual, que ha explicado que esta situación es consecuencia también del "abandono sistemático al medio rural por parte de los gobiernos de España y de la Comunidad durante las últimas décadas".

