Por Ávila reclama la supresión "inmediata" de los peajes de AP-6 y AP-51 y Ayuntamiento se ofrece a colaborar

ÁVILA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Por Ávila reclama la supresión inmediata de los peajes de las autopistas AP-6 y AP-51 que, "tras décadas en vigor" son "un lastre para el desarrollo económico y social de la provincia", como así lo ha asegurado el procurador en las Cortes de esta formación, Pedro Pascual.

Al respecto, Por Ávila considera positivo que la Junta "se comprometa" y, como suceden en otras comunidades autónomas, "asuma la posibilidad de bonificar los peajes".

Esta formación llevará esta iniciativa al Pleno del Ayuntamiento de Ávila, donde buscará el respaldo del resto de los grupos políticos para instar al Gobierno de España y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible suprimir de" forma inmediata" ambos peajes.

Según ha recordado Por Ávila, se trata de una "histórica reivindicación de la sociedad abulense" ya que provoca un "perjuicio económico y social" para la ciudad y la provincia.

Asimismo, el Ayuntamiento de Ávila muestra su disposición a colaborar con la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Ávila y las administraciones que puedan sumarse para poner en marcha un plan de bonificaciones que reduzca el coste que abonan los usuarios hasta su supresión definitiva.